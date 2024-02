LASK: Mit nötiger Effizienz zu drei Punkten in Hartberg

Den Frühjahrsstart hat man sich beim LASK anders vorgestellt. Nach dem knappen Aus im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg kam man auch beim Liga-Re-Start nicht über ein 2:2 gegen Austria Klagenfurt hinaus. Umso steht man beim Auswärtsspiel in Hartberg unter Druck, für das erste Erfolgserlebnis im neuen Jahr zu sorgen.

Nach den ersten beiden Pflichtspielen im neuen Jahr steht der LASK noch ohne Sieg da. Beim ÖFB-Cup-Viertelfinalduell gegen Red Bull Salzburg zeigte man eine starke Leistung, musste sich schlussendlich trotz einer ordentlichen Vorstellung aber mit 2:3 knapp geschlagen geben. Beim Heimspiel gegen Austria Klagenfurt zum Re-Start der Bundesliga verpasste man den angepeilten Heimsieg und vermied vielmehr eine Niederlage zum Auftakt, die Kapitän Robert Zulj mit einem späten Treffer in der Nachspielzeit gerade noch so verhindern konnte. Daher stehen die Linzer beim kommenden Gastspiel in Hartberg bereits unter Zugzwang, um möglichst schnell für Verbesserung zu sorgen und den ersten Sieg im Frühjahr einzufahren.

Dabei will man an den phasenweise guten Auftritt beim Duell gegen Klagenfurt anknüpfen und sich beim Überflieger aus der Oststeiermark mit drei Punkten belohnen. Zwar blieb man in den vergangenen vier Ligaspielen ungeschlagen, die beiden Siege feierte man allerdings gegen die Nachzügler WSG Tirol (1:0) und Schlusslicht Austria Lustenau (3:1), bei den Partien gegen die Austria aus Wien (0:0) und Klagenfurt (2:2) sprang nicht mehr als ein Punktgewinn heraus. Mit dem TSV Hartberg wartet aber der Tabellenvierte auf, der den Linzern mit nur vier Zählern Rückstand auflauert und bei einem Heimsieg gefährlich nahe an die Oberösterreicher heranrücken könnte. Zudem hat die Mannschaft von Markus Schopp nach dem verpatzten Frühjahrsstart mit der 1:3-Niederlage bei der Wiener Austria etwas gutzumachen und wird alles daran setzen, schnellstmöglich weitere Punkt im Kampf um einen Platz in der Meistergruppe zu sammeln.

Duell der Toptorjäger

Dass die Hartberger seit neun Spielen gegen die Stahlstädter ungeschlagen sind und seit sechs Heimparten nicht mehr zu bezwingen waren, macht die Aufgabe für die Oberösterreicher keineswegs einfacher. Daher stellt sich LASK-Coach Thomas Sageder auf eine dementsprechend knifflige Aufgabe in der Oststeiermark ein: "Mit Hartberg wartet ein starker Gegner auf uns, das haben wir schon im Hinspiel gesehen. Sie haben eine klare Idee, finden mit Ball immer wieder gute spielerische Lösungen." Im Hinspiel kam der LASK nicht über ein torloses Unentschieden hinaus, dieses Mal soll es mit einem Sieg klappen. Allerdings gelangen den Oberösterreichern zwei Auswärtssiege in Folge zuletzt im August 2022 und sind zudem seit vier Auswärtsspielen in Hartberg sieglos.

Cheftrainer Sageder tritt dennoch mit einem guten Gefühl die Reise nach Hartberg an: "Dennoch bin ich überzeugt, dass wir über die nötige Qualität verfügen, um dort drei Punkte mitnehmen zu können. Wir dürfen dem Gegner keine Räume geben, müssen gut und intensiv gegen den Ball arbeiten und die nötige Effizienz an den Tag legen." Auf Tore dürfen die Zuseher jedenfalls hoffen, mit Robert Zulj und Maximilian Entrup kommt es auch zum direkten Duell der beiden Toptorjäger, die jeweils bereits neun Treffer in der laufenden Saison erzielen konnten. Nun gilt es auf Seiten des LASK seine Chancen wieder effektiver zu nutzen, dann steht auch einem Erfolgserlebnis in Hartberg nach längerer Zeit nichts mehr im Weg.