LASK gibt Husein Balic ab

Stürmer Husein Balic verlässt den LASK nach dreieinhalb Jahren und findet in Polen eine neue Herausforderung.

Zwei Tage nach der Verpflichtung von Ex-Salzburger Valon Berisha gab der LASK am Mittwochabend einen Abgang bekannt. Husein Balic wird die Stahlstädter nach dreieinhalb Jahren wieder verlassen. Die Tatsache, dass Berisha mit der Rückenummer 14, jener die Balic bisher innehatte, präsentiert wurde, ließ einen Transfer des 27-Jährigen bereits erahnen.

"Wir haben eine gute Lösung für Husein und den LASK gefunden. Er hat sich stets vorbildlich verhalten. Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg und bedanken uns recht herzlich für seinen Einsatz und seine Leistungen für den LASK in den vergangenen Jahren", sagte Sport-Geschäftsführer Radovan Vujanovic zum Abschied.

Neuer Karriereabschnitt in Polen

Balic wechselt nach Polen zum dortigen Erstligisten LKS Lodz und erhält beim Tabellenletzten eine Vertrag bis Sommer 2025. "Wir glauben, dass er eine großartige Ergänzung für LKS sein wird und freuen uns, dass er sich uns angeschlossen hat", erklärte Sportdirektor Janusz Dziedzic.

Der gebürtige Linzer Balic absolvierte für den LASK 112 Pflichtspiele, in denen ihm 22 Tore gelangen. Auch sein bisher einziges A-Länderspiel für das österreichische Nationalteam im November 2020 gegen Luxemburg fiel in seine Zeit bei den Athletikern. In der Bundesliga war er außerdem für den SKN St. Pölten und den SCR Altach aktiv.