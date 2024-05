LASK erwartet "spielstarken" WAC

Der LASK muss am Samstag beim Wolfsberger AC bestehen. Beide Klubs konnten unter der Woche im Klub in die dritte Runde einziehen. Die Favoritenrolle liegt dennoch klar bei den Gästen.

15 Zähler nach acht Spieltagen. Eine Ausbeute, mit der LASK-Trainer Thomas Sageder zufrieden sein darf. Der Anschluss an das Spitzenduo Salzburg und Sturm ist gegeben, doch diesen wollen die Linzer am kommenden Wochenende nicht abreißen lassen. Dabei wartet eine alles andere als einfache Auswärtsaufgabe: Der LASK ist beim Wolfsberger AC zu Gast.

In der Vorsaison konnten die Linzer beide Saisonduelle klar (4:1 und 5:1) für sich entscheiden. In der Saison 2021/22 setzte es hingegen zwei knappe Niederlagen. In der laufenden Spielzeit spricht die Qualität im Kader klar für die Gäste. Trainer Thomas Sageder zeigt sich vor dem Duell am Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) aber gewarnt.

"Mit dem WAC erwartet uns eine spielstarke Mannschaft, die oft versucht schnell in das letzte Drittel zu kommen. Wenn es uns gelingt, das zu unterbinden, haben wir die Qualität auch gegen den WAC drei Punkte mitzunehmen", erklärt der LASK-Coach.

Ljubicic mit guten Erinnerungen

Einer, der gute Erinnerungen an das letzte Duell zwischen den beiden Klubs in der Lavanttal-Arena hat, ist LASK-Angreifer Marin Ljubicic. Beim Aufeinandertreffen im August 2022 erzielte der Kroate vier Treffer und schoss die Linzer förmlich im Alleingang zu einem 5:1-Erfolg.

Der WAC hält aktuell bei zehn Punkten und steht punktegleich mit Rapid auf Rang acht der Tabelle. Zuletzt feierte die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid einen 3:2-Auswärtssieg bei der WSG Tirol. In der 2. Runde des ÖFB-Cups schaltete der WAC die SV Ried aus. Auch der LASK meisterte die Hürde Imst in der zweiten Runde. Damit gehen beide Klubs mit breiter Brust ins Duell am Samstag.