LASK-Coach Sageder erwartet ausgeglichenen Kampf gegen Toulouse

Bei der 1:3-Auftaktniederlage in der Europa-League-Gruppenphase gegen den FC Liverpool verkaufte sich der LASK teuer, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Am zweiten Spieltag beim Duell gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse sollen nun die ersten Punkte her. Die Linzer erwarten ein Spiel auf Augenhöhe.

Trotz 1:0-Führung verpasste der LASK beim Europa-League-Auftakt gegen den FC Liverpool die große Sensation und musste sich am Ende trotz einer mehr als anständigen Leistung mit 1:3 geschlagen geben. Die Linzer konnten aus dem Duell gegen den Premier-League-Klub aber einiges an Motivation ziehen und wollen nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen in der Liga, zumindest am internationalen Parkett wieder aufzeigen. Beim Auswärtsspiel gegen den französischen Erstligisten Toulouse, der in der vergangenen Saison überraschend den französischen Pokal gewinnen konnte, peilen die Oberösterreicher nun die ersten Punkte im Europacup an.

Cheftrainer Thomas Sageder rechnet mit einem ausgeglichenen Spiel gegen den aktuellen Tabellenelften der Ligue 1: "Am Donnerstag erwartet uns eine Mannschaft mit vielen technisch versierten Spielern, die letztes Jahr den französischen Cup gewinnen konnte. Wenn wir aber intensiv in den Zweikämpfen sind und den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen, wird es ein Spiel auf Augenhöhe."

Gute Auswärtsbilanz im Europacup

Toulouse hat in der aktuellen Spielzeit in sieben Ligapartien zwei Siege feiern können, spielte dreimal Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Vor dem Duell gegen die Linzer konnten die Franzosen aber mit einem 3:0-Heimsieg über den FC Metz Motivation tanken, während die Oberösterreicher auswärts mit 1:2 dem Wolfsberger AC unterlegen waren. Allgemein konnten die Stahlstädter in den vergangenen drei Pflichtspielen nur einen Sieg holen (3:0 im ÖFB-Cup gegen den SC Imst), in der Liga blieb man sowohl gegen den TSV Hartberg (0:0) als auch den WAC ohne Dreier. In der Tabelle befindet man sich dennoch mit Platz drei immer noch auf Kurs, wenngleich der Abstand zur Spitze bereits etwas abgerissen ist.

Positiv ist für den LASK allerdings, dass man bislang international in fremden Stadien durchaus erfolgreich unterwegs ist. In insgesamt zwölf internationalen Spielen konnten sich die Linzer sechsmal durchsetzen und dreimal zumindest einen Punkt ergattern. Bei der letzten Europacup-Teilnahme in der Conference League gab es gar in allen drei Auswärtsspielen der Gruppenphase nur Siege. Beim Duell in Toulouse (5. Oktober, 21 Uhr, LIVE! auf kicker) wollen die Schwarz-Weißen diese Serie nur allzu gerne fortsetzen. Dafür braucht es im Vergleich zu den letzten Partien aber eine deutliche Leistungssteigerung.