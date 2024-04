LASK bremst bei Trainersuche: "Werden nicht schnell handeln"

Der LASK hat noch keinen Trainer für die nächste Saison. Das wird sich auch nicht so schnell ändern, wenn man den Aussagen von Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic Glauben schenkt.

Beim LASK kehrt nach wie vor keine Ruhe ein. Nachdem sich die Linzer vor rund zwei Wochen von Trainer Thomas Sageder trennten, geht die sportliche Berg- und Talfahrt munter weiter. Auf einen sensationellen 3:1-Sieg über Leader Red Bull Salzburg ließ die Mannschaft von Interimstrainer Thomas Darazs ein enttäuschendes 1:3 gegen Hartberg folgen.

Im Hintergrund läuft die Trainersuche weiter auf Hochtouren. Allzu rasch wird man einen neuen Chefcoach allerdings nicht präsentieren, lässt Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic bei "Sky" wissen: "Es gibt mehrere Kandidaten. Die befinden sich derzeit in Gesprächen, aber wir machen uns keinen Druck. Bis wir die Vorbereitung starten, werden wir einen Trainer haben. Natürlich wäre es gut, wenn wir den Trainer so schnell wie möglich finden. Er kann dann auch den Kader kennenlernen und bei Transfers mitsprechen, aber wir werden nicht schnell handeln. Wir wollen den richtigen Mann finden und in der nächsten Saison noch besser spielen."

Sie sollen uns einfach auf diesen dritten Platz führen. LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic über Thomas Darazs und Maximilian Ritscher

Interimtrainer Darazs bleibt fix bis Saisonende

Unabhängig davon, wann ein neuer Trainer gefunden ist, genießen Darazs und Co-Trainer Maximilian Ritscher bis Saisonende das Vertrauen des Klubs. "Wr haben klar kommuniziert, dass die Jungs das bis Saisonende machen. Sie sollen uns einfach auf diesen dritten Platz führen, was wir wollen. Danach wollen wir den neuen Trainer präsentieren", gibt sich Vujanovic optimistisch.

Parallel zur Trainersuche gilt es aus Sicht der Oberösterreicher jedenfalls, die Saison vernünftig zu Ende zu spielen. Der anvisierte dritte Rang ist nach wie vor hart umkämpft, Rapid (22 Punkte) und Hartberg (21) sitzen dem LASK (24) im Nacken. Schon am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wollen sich die Linzer bei den Hartbergern für die Heimpleite revanchieren.

Zulj-Verletzung wirft Fragen auf

Offen ist auch, wann Spielmacher Robert Zulj wieder auf dem Platz zu sehen sein wird. Mitte März hatte sich der Kapitän eine Knieverletzung zugezogen, die sich als "nicht schwerwiegend" herausstellte. Sechs Wochen später wartet man in Linz weiter vergebens auf eine Rückkehr des 32-Jährigen.

Wie abhängig die Schwarz-Weißen von ihrem Antreiber sind, ist unumstritten. Zulj ist klarer Topscorer der Linzer, mit ihm holte der LASK auch deutlich mehr Punkte als ohne ihn. Umso schwerer wiegt sein Ausfall. Der 32-Jährige fehlte in der laufenden Saison bereits fünfmal verletzungsbedingt, zweimal gesperrt. Angesichts der großen Abhängigkeit wird man sich beim LASK also nicht nur um einen Trainer für die neue Saison umsehen müssen, sondern auch um einen Spieler, der Zulj adäquat ersetzen kann, wenn dieser nicht auf dem Platz steht.