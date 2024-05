LASK bestätigt Darazs als Cheftrainer

Interimscoach Thomas Darazs wird auch nach Ablauf der aktuellen Saison weiterhin beim LASK an der Seitenlinie als Cheftrainer stehen. Wie die Linzer vermelden, hat der 46-jährige Wiener einen Vertrag bis Sommer 2026 unterzeichnet.

Der LASK und Thomas Darazs machen nach einem erfolgreichen Saisonfinish auch in Zukunft gemeinsam weiter. Wie die Linzer in einer offiziellen Aussendung bekanntgeben, unterzeichnet der bisherige Interimscoach einen neuen Vertrag als Cheftrainer bis Sommer 2026. Der 46-jährige Wiener war zuvor als sportlicher Leiter der Akademie für die Oberösterreicher tätig und übernahm nach der Trennung von Thomas Sageder Mitte April die Kampfmannschaft, da der ursprünglich als Nachfolger vorgesehene Co-Trainer Maximilian Ritscher nicht im Besitz einer UEFA-Pro-Lizenz ist.

"Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv mit der Trainersuche auseinandergesetzt. Dabei sind wir gemeinsam zur festen Überzeugung gelangt, dass Thomas Darazs die beste Lösung für uns darstellt. Er hat bewiesen, dass er imstande ist, eine Mannschaft weiterzuentwickeln und steht für eine attraktive, offensiv ausgerichtete und mutige Spielanlage", erklärt Sportdirektor Radovan Vujanovic den Verbleib Darazs' auf der Cheftrainerposition. Unter der Obhut des gebürtigen Wieners sammelte der LASK in sieben Spielen 13 Punkte und sicherte sich am Ende souverän den anvisierten dritten Tabellenplatz, der die fixe Teilnahme an einer europäischen Gruppenphase bedeutet.

Darazs bedankt sich für das Vertrauen

"Er hat innerhalb kürzester Zeit einen sehr guten Draht zur Mannschaft gefunden und wesentlich dazu beigetragen, dass die Spieler ihr Potenzial und ihre Stärken abrufen konnten. Thomas genießt unser volles Vertrauen, er kennt die Mannschaft bestens und wir sind sehr froh, dass wir mit ihm auf der Trainerposition top aufgestellt sind", so Vujanovic weiter über den Coach, der bislang einen Punkteschnitt von 1,86 aufweisen kann und damit in den Top Ten der erfolgreichsten LASK-Trainer zu finden ist.

Auch Darazs freut sich, weiterhin mit der LASK-Mannschaft weiterarbeiten zu dürfen: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins. Die Arbeit mit der Mannschaft in den letzten Wochen hat mir große Freude bereitet, weshalb mir die Entscheidung sehr leichtgefallen ist, als der Klub auf mich zugekommen ist. Ich gehe an die Aufgabe mit Demut, aber auch großer Zuversicht heran. Die Mannschaft hat in den vergangenen Spielen bewiesen, dass sie über hohes Potenzial verfügt. Gemeinsam mit meinem gesamten Team möchte ich nun versuchen, den Spielern dabei zu helfen, die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung zu gehen."