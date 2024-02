LASK-Ärger über Cup-Aus gegen Salzburg: "Sie waren auf keinen Fall besser"

Tabellenführer Red Bull Salzburg wurde seiner Favoritenrolle im Duell gegen den LASK gerecht und schaffte den Einzug ins Halbfinale des ÖFB-Cups. Bei den Profis und Trainer Gerhard Struber herrschte nach dem Spiel Freude über den Einzug in die Runde der letzten Vier, beim LASK hingegen Frust über eine verpasste Chance.

Der LASK musste sich im ÖFB-Cup-Viertelfinale Red Bull Salzburg mit 1:3 geschlagen geben und verpasste den Einzug in die Runde der letzten Vier. Der österreichische Serienmeister konnte sich hingegen für das frühzeitige Ausscheiden im vergangenen Jahr rehabilitieren und darf somit weiter vom Double-Gewinn träumen. Dementsprechend Zufriedenheit herrschte auch bei den Akteuren der Mozartstädter nach dem Spiel. "Wir haben unser Ziel erreicht. Das ist das wichtigste", so Cheftrainer Gerhard Struber im Interview mit dem "ORF".

Das Topspiel zwischen dem Tabellenersten und -dritten hielt von Beginn weg, was es versprochen hat. Beide Mannschaften agierten mit reichlich Tempo und Energie nach vorne und kamen früh zu ihren Chancen. Bereits nach 15 Spielminuten stand es 1:0 für die Gäste aus Salzburg, ehe die Linzer nur drei Minuten später erfolgreich zurückschlagen konnten. "Wir haben in der ersten Halbzeit ein wirklich gutes Spiel abgeliefert", meinte LASK-Kapitän Robert Zulj. "Es war ein sehr zerfahrenes Spiel, aber Salzburg war auf keinen Fall besser."

Dem stimmte auch Coach Thomas Sageder zu, der gar eine Dominanz seiner Mannschaft im ersten Durchgang ausmachte: "Wir haben in der ersten Halbzeit wirklich ein sehr gutes Spiel abgeliefert und haben die Salzburger ordentlich hinten reingedrückt. Sie hatten außer den beiden Toren eigentlich keine Chancen und es war sehr bitter, dass wir zwei Tore nach Standards bekommen haben." Auch Salzburg-Coach Struber musste eingestehen, dass man in den ersten 45 Minuten zu kämpfen hatte: "Uns war klar, dass es gegen den LASK nicht leicht wird. Speziell in der ersten Halbzeit hatten wir unsere Probleme."

Anschlusstreffer kam zu spät

Nach Wiederanpfiff übernahmen dann aber die Salzburger die Kontrolle im Spiel und erhöhten schließlich in der 52. Minute durch den zweiten Treffer von Fernando auf 3:1. "In der ersten 20 - 25 Minuten der zweiten Hälfte hatten wir das Momentum und haben das Spiel auf unsere Seite gezogen", so Coach Struber. LASK-Kapitän Zulj hingegen ärgerte sich über den unkonzentrierten Auftritt zu Beginn des zweiten Durchgangs: "Wir hatten viele unnötige Ballverluste und Salzburg hat dann genügend Qualität, um aus ihren Chancen auch irgendwann die Tore zu machen."

Die Hausherren bewiesen aber trotz des Rückschlags weiterhin Moral und kamen immer wieder gefährlich vor das Tor der Salzburger. In der vierten Minute der Nachspielzeit macht es dann Sascha Horvath mit dem Anschlusstor zum 2:3 noch einmal spannend, letztendlich kam der Treffer für die Linzer aber zu spät. "Wir haben nie aufgegeben und haben immer weiter gemacht. Leider fiel der Anschlusstreffer zu spät, sodass wir nichts mehr ändern konnten", seufzte Zulj und auch sein Coach meinte: "Es ist schade, dass nicht mehr herausgekommen ist. Es wäre mehr möglich gewesen."

Sein Gegenüber Struber zollte den Linzern für ihre Leistung großen Respekt: "Der LASK hat ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert, aber wir waren heute eine Spur effizienter und haben in den richtigen Momenten zugeschlagen." Auch der Linzer Cheftrainer zeigte sich stolz über den Auftritt seiner Mannschaft: "Für die Zuschauer war es ein sehr ereignisreiches Spiel. Die Mannschaft hat alles versucht, noch ranzukommen und das Spiel zu drehen. Leider ist uns das nicht mehr gelungen."

Für die Salzburger geht es direkt am kommenden Freitag beim Heimspiel gegen den ersten Verfolger Sturm Graz mit dem nächsten Kracher weiter. Der LASK hat in der Liga zuhause ein Duell gegen Austria Klagenfurt vor der Brust.