Lasches Training: Standpauke für Bella Kotchap & Co.

Noch vier Tage bis zum Bundesligastart, die Intensität im Training des VfL Bochum müsste entsprechend hoch sein. Das gilt allerdings nicht für alle Profis, findet Trainer Thomas Reis - und wird laut.

Nach dem Training am Dienstagvormittag fand Reis jedenfalls deutliche Worte. Bei den Spielern, die am Samstag beim knappen Pokalsieg gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV 120 Minuten auf dem Rasen standen, gelten natürlich mildernde Umstände. Andere aber, die die Chance nutzen müssten, sich aufzudrängen für den Bundesligastart am Samstag beim VfL Wolfsburg, tauchen ab. Dementsprechend gereizt reagiert der Bochumer Trainer.

Die Kritik trifft derweil auch einen, der eigentlich gesetzt schien für den Bundesliga-Auftakt. Verteidiger Armel Bella Kotchap allerdings hatte sich beim WSV am Samstag in ganz schwacher Verfassung präsentiert und war nach der ersten Hälfte ausgewechselt worden. Eine durchgängige Reaktion des Innenverteidigers im Training aber vermisst Reis.

Reis: "Man kann ja mal einen schlechten Tag haben, aber ..."

"Man kann ja mal einen schlechten Tag haben, kein Problem. Aber anschließend muss ich dem Trainer doch mit allem, was ich habe, zeigen, dass ich meinen Platz in der Mannschaft behaupten will", sagt Reis. Bei Bella Kotchap jedenfalls habe er diesen Einsatz vermisst, und so droht dem athletischen Verteidiger aus dem Bochumer Talentwerk am Samstag ein Platz auf der Bank.

Beim Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg erwartet den Aufsteiger gleich ein heißer Tanz und eine geballte Offensive. Dementsprechend geschlossen will Reis mit seinem Team auftreten und duldet deshalb erst recht keine Nachlässigkeit.

Bekommt Lampropoulos in Wolfsburg eine Chance?

In der Vorbereitung schien sich anzudeuten, dass der Trainer auch im ersten Bochumer Bundesligaspiel nach elfjähriger Pause auf das bewährte Innenverteidiger-Duo Maxim Leitsch und Bella Kotchap setzen würde. Weil Letztgenannter sich allerdings in schwacher Form präsentierte, könnte auch die Stunde von Vasilios Lampropoulos schlagen, der sich in Wuppertal als solider und unaufgeregter Verteidiger bewährte.

So diente die deutliche Ansprache des Cheftrainers am Dienstag natürlich auch dazu, alle Sinne noch mal zu schärfen vor dem Bundesliga-Start. "Es sind ja noch ein paar Trainingseinheiten", so Reis, "jeder kann sich also noch empfehlen für das erste Spiel." Eben auch Bella Kotchap. Aber der muss sich beeilen.