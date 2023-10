Las Vegas Aces fehlt nur noch ein Sieg zum WNBA-Titel

Die Las Vegas Aces gingen als Favoriten in die Finalserie der WNBA gegen die New York Liberty - und werden ihrer Rolle voll gerecht. Schon im dritten Spiel kann die Meisterschaft entschieden werden.

Die Las Vegas Aces haben auch das zweite Spiel in den WNBA-Finals gewonnen und sind nur noch einen weiteren Erfolg von der Titelverteidigung entfernt. Gegen die New York Liberty gab es am Mittwochabend in Vegas ein dominantes 104:76.

Für New York kam die junge Berlinerin Nyara Sabally erneut erst ganz am Ende zum Einsatz. Sie hatte von der Bank aus mit ansehen müssen, wie ihr Team schon nach dem ersten Viertel 19:38 in Rückstand lag. In der Best-of-Five-Serie braucht es drei Siege zum Titelgewinn in der besten Frauen-Basketball-Liga der Welt.

A'ja Wilson mit 26 Punkten, Jackie Young mit 24 und Kelsey Plum mit 23 Zählern gaben auf dem Parkett den Ton an für den Favoriten, der nun bereits im dritten Spiel am Sonntag in New York den Titel perfekt machen kann. Nach 2022 wäre es die zweite Meisterschaft für die Mannschaft aus der Glücksspielmetropole.