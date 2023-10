Nach Pausenrückstand: Aces gewinnen WNBA-Finalauftakt

Die Las Vegas Aces haben das erste Spiel der WNBA-Finals gegen die New York Liberty gewonnen.

Interview mit den Siegerinnen: Kelsey Plum, Chelsea Gray und Jackie Young von den Aces (v.l.). NBAE via Getty Images

Das favorisierte Team aus dem Glücksspiel-Mekka Las Vegas holte am Sonntag zu Hause ein 99:82 gegen die Gäste aus New York, bei denen die Berlinerin Nyara Sabally in der "Garbage Time" zu einem zweiminütigen Kurzeinsatz kam und ohne Punkte blieb.

Jackie Young (fünf Dreier) und Kelsey Plum mit jeweils 26 Punkten für die Aces, die im Halbfinale Satou Sabally und die Dallas Wings ausgeschaltet hatten, waren bei den Siegerinnen am erfolgreichsten. Deren Anführerin A'ja Wilson kam auf 19 Zähler, Chelsea Gray sogar noch auf einen Punkt mehr.

Liberty führen zur Pause

Bei den Liberty, die das erste Viertel mit 25:22 gewonnen hatten und auch zur Pause mit drei Punkten führten, verbuchte Protagonistin Breanna Stewart mit 21 Punkten die beste Ausbeute, Jonquel Jones (16/10 Rebounds) holte ein Double-Double. Erst im Schlussabschnitt konnten sich die Aces absetzen (27:17).

In der Best-of-Five-Serie braucht es drei Siege zum Titelgewinn in der besten Frauen-Basketball-Liga der Welt. Spiel zwei ist in der Nacht zu Donnerstag (3 Uhr MESZ).