Loves gebrauchter Abend: Raiders schlagen Packers erstmals seit 1987

Kein Glück in Las Vegas. Die Green Bay Packers haben das Monday Night Game bei den Raiders vor allem wegen eines enttäuschenden Quarterbacks in den Sand gesetzt - eine Serie ist damit zu Ende gegangen.

Mit 17:13 behielten die Las Vegas Raiders (2-3) im heimischen Allegiant Stadium die Oberhand gegen die Green Bay Packers (ebenfalls 2-3) und dürfen nach ihrem zweiten Sieg im fünften Spiel wieder etwas hoffnungsvoller in die Zukunft schauen. Zugleich gelang den Raiders erstmals seit 1987 wieder ein Sieg über den Rivalen - damals spielte das Team noch in Los Angeles.

Der Erfolg fußte vor allem auf einer aufmerksamen Defense, die Green Bays Quarterback Jordan Love mehrfach alt aussehen ließ. Der Spielmacher der "Cheeseheads" spielte dem Gegner jedoch auch einige Male durch unaufmerksames Agieren in die Karten und sammelte gleich drei Interceptions ein.

"Ich muss besser aufpassen"

Linebacker Robert Spillane schnappte sich zwei Love-Pässe, Cornerback Amik Robertson beendete alle Hoffnungen der Packers auf eine Wende mit einem Pick in der eigenen Endzone - der erste Raiders-Sieg nach drei Niederlagen in Serie war in trockenen Tüchern.

"Ich muss besser werden, besser auf den Ball aufpassen", gestand ein geknickter Love (16/30 für 182 Yards, 0/3) ein, während sein Head Coach Matt LaFleur kommentierte: "Ich denke, unsere Defense hat hart gekämpft und uns die Siegchance ermöglicht. Aber wir müssen einen Weg finden, um zu mehr Punkten zu kommen." Einzig AJ Dillon kam im dritten Viertel mit einem 5-Yard-Run in die Endzone und sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 10:10.

Unter dem Strich reichte das nicht für die Packers. Las Vegas, gelenkt von Jimmy Garoppolo (22/31 für 208 Yards, 1/1 - seine siebte Interception ist aktuell NFL-Flopwert), kam zwar auch nie richtig ins Laufen, für den zweiten Saisonsieg sollte es aber dennoch reichen.

Die Packers können nun angesichts einer Bye-Week erst einmal Wunden lecken. Danach geht es mit einem richtungsweisenden Spiel bei den Denver Broncos weiter. Die Raiders indes wollen ihre Bilanz gegen die strauchelnden New England Patriots ausgleichen.