Larsson verlässt Nationalteam - Untersuchung in Frankfurt

Die schwedische Nationalmannschaft muss kurzfristig auf Hugo Larsson verzichten. Eintracht Frankfurt nach der Länderspielpause auch?

Hugo Larsson muss noch eine Weile auf sein fünftes Länderspiel für die schwedische Nationalelf warten. Wie Eintracht Frankfurt am Dienstag mitteilte, wird der 19 Jahre junge zentrale Mittelfeldspieler im Laufe des Tages "aufgrund leichter Oberschenkelprobleme" aus dem Teamquartier der Schweden abreisen. Ob Larsson eine längere Zwangspause einlegen muss, bleibt abzuwarten. Nach Klubangaben soll er in Frankfurt näher untersucht werden.

Erst Anfang März hatte Larsson nach einer rund dreiwöchigen Pause sein Comeback gegeben, nachdem er beim 1:1-Remis gegen den VfL Bochum eine Sehnenverletzung im Oberschenkel erlitten hatte und schon in der 21. Minute ausgewechselt worden war.

Insgesamt kommt er damit bislang auf 22 Einsätze in dieser Bundesliga-Saison - 20 davon in der Startelf -, in denen er zwei Tore erzielte und ein weiteres vorbereitete. Sein kicker-Notenschnitt beträgt 3,50. Mit seinem Raum- und Spielverständnis hatte es der schlaksige Youngster (1,87 Meter, 79 Kilogramm), der im Sommer für eine Sockelablösesumme in Höhe von 7,5 Millionen Euro von Malmö FF gekommen war, schon in der Winterpause erstmals in die kicker-Rangliste geschafft.

Acht Frankfurter auf Länderspielreise

Damit befinden sich nur noch acht Frankfurter auf Länderspielreise: Robin Koch, der in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft zurückgekehrt ist, Willian Pacho (Ecuador), Fares Chaibi (Algerien), Omar Marmoush (Ägypten) sowie Ansgar Knauff (U 21 Deutschland), Simon Simoni (U 21 Albanien), Nnamdi Collins (U 20 Deutschland) und Elias Baum (U 19 Deutschland).

Schweden, das die Qualifikation für die EM in Deutschland in einer Gruppe mit Belgien und Österreich klar verpasst hatte, testet ohne Larsson am Donnerstag (21 Uhr) in Guimaraes gegen Portugal und vier Tage später im heimischen Solna gegen Albanien (19 Uhr).