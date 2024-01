Lars Kooji: "Unsere Fehler machen den Unterschied aus"

Die Hauptrunde läuft aus der Sicht der Niederlande bisher alles andere als optimal. "Unsere Fehler machen den Unterschied aus", meint Lars Kooji vom Drittligisten TV Emsdetten nach den zwei Niederlagen in Folge.

Lars Kooji und die Niederlande sind bisher noch ohne Sieg in der Hauptrunde. IMAGO/NTB

Lars Kooji vom Drittligisten TV Emsdetten nimmt aktuell mit den Niederlanden an der Handball-EM 2024 in Deutschland teil. Es ist die zweite Europameisterschaft für den jungen Kreisläufer, der bisher in allen fünf Partien der Oranjes zum Einsatz kam und mit seinen 14 Toren der viertbeste Torschütze im Team ist.

"Wir hatten ein gutes Spiel gegen Schweden, das wir mit einem Punkt verloren haben, und das war schwer für uns als Mannschaft“, blickt Kooji auf die bisherige Turnierleistung der Niederländer zurück.

"Gegen Dänemark haben wir gesehen, dass sie einen Schritt zu weit für uns sind, aber gegen Norwegen haben wir in der ersten Halbzeit gut gespielt, wir hatten das Spiel unter Kontrolle. In der zweiten Halbzeit haben wir zu viele Chancen verworfen, und das hat unser Spiel zerstört", so der Kreisläufer.

Kooji: "Sehen, dass wir zu den besten Teams gehören können"

Nichtsdestotrotz habe sich die Niederlande in den letzten Jahren entwickelt, wie Kooji erklärt. "Wir sehen, dass wir nach vier Jahren seit unserem Debüt 2020 bei der Europameisterschaft zu den 10 oder 12 besten Teams gehören können“, sagte der Kreisläufer: "Aber unsere Fehler machen den Unterschied aus, und diese ein oder zwei Prozent sind manchmal der Unterschied zwischen uns und den anderen Teams."

Der Grund wieso es in der Hauptrunde noch nicht rund läuft für die quirligen Niederländer hängt auch mit den Verletzungen zweier wichtiger Spieler, Samir Benghanem und Thomas Houtepen, zusammen. "Auf der einen Seite denkt man, es läuft gut und man will punkten, aber auf der anderen Seite schaffen wir es nicht und das macht einen ein bisschen wütend", beschreibt der Emsdettener seine Gefühlslage.

Der Sprung von der dritten Liga auf die europäische Handball-Bühne geht dabei an dem Drittliga-Spieler auch nicht spurlos vorbei. "Ich bin es auch nicht gewohnt, auf diesem Niveau zu spielen, und das macht einen großen Unterschied in der Verteidigung und im Angriff“, meint Kooji. "Die meisten Spieler, gegen die wir spielen, haben mehr Erfahrung auf diesem Niveau."