Laptop oder Dino? "Der Spagat zwischen Wissenschaft und Emotionalität im Fußball ist schwer"

Nottingham Forest erlebt nach dem Premier-League-Aufstieg eine schwierige Saison. Kaderplaner George Syrianos, der den Klub im Oktober verlassen musste, spricht über den Kurswechsel beim Tradiotionsklub und den besten Trainer.

Im Sommer 2021 kam George Syrianos zum damaligen Zweitligisten Nottingham Forest. Als Kaderplaner baute er den englischen Traditionsverein nach 23 Jahren der Zweit- und Drittklassigkeit zum Premier-League-Aufsteiger um. Kurz nach dem Aufstieg musste er gehen.

Aktuell stehen die "Tricky Trees" auf einem Abstiegsplatz, das erste Pflichtspiel nach der WM-Pause gewannen sie gegen Zweitligist Blackburn Rovers (4:1 im League Cup). In der Liga wartet am "Boxing-Day-Spieltag" das Gastspiel bei Manchester United.

Im Sommer ist Nottingham nach 23 Jahren wieder in die Premier League aufgestiegen - direkt in Ihrer ersten Saison. Lassen Sie uns noch mal kurz zurückblicken, wie es dazu kam aus Ihrer Sicht?

Der Aufstieg in die Premier League war unser großes Ziel - dass es so schnell klappt, kann man selbstverständlich nicht erwarten. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten kam er, mit dem Blick auf die Qualität in unserem Kader, aber nicht komplett überraschend. Den Umbruch im Sommer haben wir bewusst eingeleitet - wir haben uns für einen neuen Weg mit jungen Spielern auf wirtschaftlich nachhaltiger Basis entschieden, ohne unsere sportlichen Ambitionen aus den Augen zu verlieren.

Verloren hat Nottingham aber dennoch einige vielversprechende Talente.

Junge Spieler wie James Garner (21), Keinan Davis (24) und Djed Spence (21), die wir noch im Vorsommer verpflichtet hatten, sind nach unserem Aufstieg für knapp 45 Millionen Euro zu anderen Vereinen gewechselt. Das zeigt, dass sportlicher Erfolg und wirtschaftliche Nachhaltigkeit auch in der 2. englischen Liga möglich sind.

Dann kam ein Sommer, in dem Nottingham als Liga-Neuling 160 Millionen Euro ausgegeben hat und damit mehr als mancher Topverein in Europa. Mussten in die Aufstiegsmannschaft derart investiert werden?

Die Ausgaben mögen auf den ersten Blick, gerade aus deutscher Perspektive und für einen Aufsteiger, ungewöhnlich hoch wirken. Die finanzielle Schere zwischen der Premier League und der zweiten englischen Liga ist enorm. Die Premier League ist die stärkste Liga der Welt - qualitative Verstärkungen auf dem Transfermarkt sind alternativlos. Nottinghams Besitzer will den Verein schnell in der Premier League etablieren.

War die riesige Investition also keine "Alles-oder-Nichts-Strategie", um unbedingt und längst möglich an den Fleischtöpfen der Premier League zu verharren?

Auch solche Ausgaben müssen mit einem klaren Konzept und Kalkül getroffen werden - zum einen mit dem Hinblick auf den sportlichen Erfolg in der Premier League, zum anderen als Vorgriff im Falle eines erneuten Abstiegs in die zweite Liga. Die sportliche Konkurrenz ist aufgrund der "Fallschirmzahlungen" und der finanziellen Möglichkeiten der Besitzer auch in der Championship enorm. Drei von vier Teams in den Aufstiegs-Play-offs verfügen über Gelder aus diesem Topf, daher sollten Transferausgaben in der Premier League als zweigleisiger Investitionsplan gesehen werden. Auch hier lohnt es sich in junge, entwicklungsfähige Spieler zu investieren, um Kaderwerte zu entwickeln.

Offensichtlich gab es nach dem Aufstieg aber unterschiedliche Ansichten über den weiteren Kurs von Nottingham. Wie kam es zur Trennung?

Eine Vereinsstrategie muss von allen Entscheidungsträgern gelebt werden. Nottingham ist mit dieser Strategie nach 23 Jahren der Zweit-und Drittklassigkeit aufgestiegen. Im Sommer gab es dann einen Kurswechsel, der schließlich zur Trennung geführt hat. Das ist ein gängiger Prozess im Fußball. Persönlich glaube ich aber, dass ein Konzept mit entwicklungsfähigen Spielern für viele Vereine unabdingbar ist.

Junge Spieler mit einer gewissen Qualität und noch viel mehr Potenzial. Wer wünscht sich das nicht als Vereinsstrategie? Was steckt hinter diesem Konzept, das Nottingham nach oben brachte?

Als Verein mit finanziellen Nachteilen gegenüber den unmittelbaren Wettbewerbern geht es in erster Linie darum Ressourcen möglichst effizient und nachhaltig einzusetzen. Aus unseren Analysen wissen wir, dass 16 bis 17 Spieler zwischen 80 und 90 Prozent der Spielminuten einer Saison absolvieren. Gleichzeitig holen Vereine mit einer geringen und konstanten Anzahl an Startspielern im Durchschnitt mehr Punkte als Teams, die ständig ihre Startformation durcheinanderwirbeln. Ein kleiner, junger und talentierter Kader mit effizienter Gehaltsverteilung kann somit sportliche und wirtschaftliche Vorteile bringen, birgt aber abzuwägende Performance- und Verletzungsrisiken. Der wichtigste Faktor ist und bleibt jedoch der Trainer. Ohne die richtige Auswahl kann auch das durchdachteste Konzept keinen sportlichen Erfolg bringen.

Spieler intensiv zu scouten, ist mittlerweile Standard beziehungsweise unerlässlich. Warum betreibt man diesen immensen Aufwand nicht bei den Trainern?

Nach meinem Erfahrungswerten führen noch zu wenige Vereine fundierte Listen potenzieller Nachfolger. Und das, obwohl sie wissen, dass Trainer zwar wichtig, aber doch oft das schwächste Glied sind. Trainer in den Top-5-Ligen Europas bleiben im Durchschnitt nur knapp 14 Monate im Amt. Vorausschauendes Arbeiten bietet angesichts dieser kurzen Verweildauer von Trainern einen klaren Wettbewerbsvorteil, eine Shortlist an potenziellen Nachfolgekandidaten zu führen, ist aus meiner Sicht unerlässlich.

Was unterscheidet das Scouting eines Spielers von dem eines Trainers?

Der Prozess kann tatsächlich sehr ähnlich verlaufen. In der Vorauswahl müssen zwei wichtige Fakten etabliert werden: Erstens, wie lässt ein Trainer spielen? Zweitens, wie erfolgreich ist er im Hinblick auf seinen Kader? Die besten Trainer holen Jahr für Jahr mehr aus ihren Teams heraus. Um das herauszufiltern, vergleichen wir die prognostizierten Punkte jedes Teams mit den tatsächlich erreichten Punkten. Nach der Vorauswahl der interessantesten Kandidaten geht es in erster Linie darum, ob die Kandidaten ins Vereins-Konzept passen.

Verlief so die Suche nach Nottinghams Coach Steve Cooper?

Man stellt sich natürlich noch mehr fragen. Zum Beispiel: Wie entwickeln sich die Marktwerte der einzelnen Spieler im Team? Wie erfolgreich reagieren Trainer taktisch auf Führungen und Rückstände? Steve Cooper durchlief bei uns den gleichen Prozess - und überzeugte. Wir wussten, dass er in den Jahren zuvor zwischen neun und zehn Punkten pro Saison mehr geholt hatte, als bei der Qualität seiner Mannschaft zu erwarten war. Der elementarste Teil einer Trainerauswahl findet jedoch immer in den Gesprächen statt - nur so kann man am Ende ein Gefühl füreinander bekommen.

INFOS ZU NOTTINGHAM FOREST Kader

Termine

Statistik

Wie wichtig ist die Menschenführung eines Trainers?

Extrem wichtig. Sowohl für die Spieler als auch die Vereinsmitarbeiter rund um die Mannschaft. Trainer sind in öffentlichen Führungspositionen, oftmals Manager von insgesamt 40 bis 50 Menschen. Das erfordert besondere Fähigkeiten wie Hingabe, Mut und Druckresistenz. Nicht umsonst sind die besten Trainer auch in der Menschenführung "besonders".

Sie setzen viel auf Datenanalyse. Gibt es "Laptop-Trainer" mit "besondere Menschenführung"?

Laptop-Trainer, dieser Begriff wird inflationär und teilweise unfair verwendet, da er die Fähigkeiten eines Trainers zu sehr reduziert, die Essenz der Diskussion dahinter kann man aber nachvollziehen. Cheftrainer müssen einen schwierigen Spagat schaffen, indem sie moderne Arbeitsmethoden und wissenschaftliche Ansätze auf der einen Seite nutzen, auf der anderen Seite den Fußball selbst aber nicht "fußballfremd", zu analytisch und ohne jegliche Emotion erscheinen lassen. Das ist nicht nur für Fans schwierig, sondern auch für die Spieler.

Welcher Trainer-Typus gefällt Ihnen am besten?

Trotz der Verwissenschaftlichung des Sports geht es am Ende nur um eine Sache - Ergebnisse. Ob Laptop-Trainer oder einer mit "Dino"-Methoden, ob jung oder alt, ob laut oder leise - der beste Trainer im Profi-Fußball ist der, der das nächste Spiel gewinnt.