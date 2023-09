Laporte rettet sich vor van Aert ins Ziel und ist Europameister

Im Straßenrennen der Rad-Europameisterschaft in den Niederlanden fehlten Wout van Aert wenige Meter zum EM-Titel. Der Belgier kam im finalen Sprint nicht mehr am Franzosen Christophe Laporte vorbei.

Am Ende des Straßenrennens der Rad-EM kam es zum Showdown zweier Jumbo-Visma-Teamkollegen. Der Belgier Wout van Aert wurde für das Finish nah an den französischen Ausreißer Christophe Laporte, der sich rund zwölf Kilometer vor dem Ziel abgesetzt hatte, herangebracht. Auf den ansteigenden letzten Metern rettete Laporte sich allerdings über die Ziellinie und bejubelte den EM-Titel. Dritter wurde mit dem Niederländer Olav Kooij ein dritter Fahrer der niederländischen Equipe, die in diesem Jahr alle drei Grand Tours gewonnen hatte.

John Degenkolb hat sich für seine starke Leistung bei der Straßenrad-Europameisterschaft nicht mit einer Medaille belohnt. Der 34-Jährige belegte am Sonntag nach 199,8 Kilometern im niederländischen Wijster Platz acht, nachdem er bis ins Finale zur Favoritengruppe gehört hatte.

"Ich bin am Anfang einmal gestürzt und wir mussten uns wieder nach vorn kämpfen. Ich bin stolz darauf, wie wir als Team gefahren sind. Am Ende ist es der achte Platz, darauf können wir stolz sein", sagte Degenkolb bei Eurosport. Mit Blick auf Sieger Laporte meinte der Routinier: "Die Jungs von Jumbo sind einfach auf einem anderen Level. Es ist erstaunlich, was der menschliche Körper leisten kann."

Die weiteren deutschen Fahrer hatten mit der Entscheidung an der Spitze nichts zu tun. Jonas Koch wurde 16. (+0:40 Minuten), Felix Engelhardt 20. (0:52) und Max Walscheid landete auf dem 33. Rang (+3:09).

Am Samstag hatte die deutsche Meisterin Liane Lippert beim Heimsieg der Niederländerin Mischa Bredewold Platz sieben belegt. Die Mixed-Staffel hatte bei den Meisterschaften in der Provinz Drenthe am Donnerstag Bronze gewonnen.