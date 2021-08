Laporta präsentiert erschreckende Zahlen - Piqué & Co. verzichten auf Gehalt

Vier Führungsspieler des FC Barcelona haben sich zu einem Gehaltsverzicht bereit erklärt. Joan Laporta präsentierte am Montag dennoch erschreckende Zahlen.

Wie Piqué nach dem 4:2 (2:0)-Erfolg am Sonntag gegen Real Sociedad erklärte, werden er sowie Sergio Busquets, Jordi Alba und Sergi Roberto auf Teile des Gehalts verzichten. "Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, ich habe fast mein ganzes Leben hier verbracht. Deshalb habe ich mich zu dieser Geste entschieden", sagte der Abwehrchef, der am Sonntag auch zu den Torschützen gehörte und - genauso wie der spätere Torschütze Sergi Roberto - danach das Barcelona-Wappen küsste.

"Wir sind eine Familie", sagte Piqué. "Es ist eine Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben. Wir sind stolz, hier weiter spielen zu können."

Finanziell steht Barcelona am Abgrund, weshalb auch die Weiterverpflichtung Lionel Messis unmöglich wurde. Der Argentinier hätte sogar auf die Hälfte seines Gehalts verzichtet, doch das half wegen des Financial Fair Plays in Spanien auch nichts mehr. Die Gehaltsausgaben hätten laut Aussagen von Präsident Joan Laporta aus der Vorwoche bei Vertragsabschluss mit Messi 110 Prozent der Klubeinnahmen betragen, ohne ihn 95 Prozent. "Es sollten aber 65 bis 70 Prozent sein. Es ist also noch einiges zu tun", sagte Laporta.

1,35 Milliarden Euro Bruttoschulden - Bartomeus Brief "voller Lügen"

Am Montag präsentierte der 59-Jährige die neuesten Zahlen, und offenbar ist die Lage sogar noch prekärer. Der Wert liegt nicht bei 95 Prozent, sondern bei 103 Prozent. Den Verein drücken zudem aktuell Bruttoschulden in Höhe von 1,35 Milliarden Euro, 451 Millionen sind davon Nettoschulden. In den vergangenen sieben Monaten haben sich damit nochmal 200 Millionen angehäuft.

Einmal mehr machte Laporta dafür Ex-Präsident Josep Bartomeu und dessen Vertraute verantwortlich. Bartomeu hatte vergangenen Woche einen offenen Brief verfasst, dieser sei "voller Lügen" gewesen, so Laporta. „Bartomeu und seine Direktive haben Barcelona in den Ruin getrieben." Er habe "kurzfristige Löcher gestopft, indem er den Verein langfristig verpfändet hat. Das hat uns ein dramatisches Erbe hinterlassen."

Dank Piqué dürfen die Neuen ran

Dass die Neuzugänge Memphis Depay, Eric Garcia und Emerson Royal bei der Liga überhaupt als Neuzugang registriert werden konnten, ist offenbar dem laut Barça-Meldung "grundlegenden Gehaltsverzicht" Piqués zu verdanken, der vorangegangen war: "Die anderen Kapitäne werden bald das Gleiche tun. Aus Zeitgründen musste ich der Erste sein, damit wir die Spieler anmelden konnten", so Piqué.

Mit Sergio Aguero kann ein weiterer Neuzugang erst später registriert werden, der Angreifer fällt noch wochenlang aus. Somit hat Barcelona noch ein wenig Zeit, die Voraussetzungen zu schaffen, dass auch der Argentinier registriert werden kann.