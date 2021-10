Laporta: "Hätten uns vielleicht früher von Koeman trennen müssen"

Am Freitag präsentierte der FC Barcelona den neuen Interimstrainer Sergi Barjuan. Viel Zeit hat der neue Mann nicht, einen klaren Auftrag dagegen schon.

Dienstagnacht ist es also dann doch passiert, der FC Barcelona trennte sich nach der 0:1-Niederlage bei Rayo Vallecano von Trainer Ronald Koeman. Zwar hatte der Coach mit seinem Team gegen Valencia (3:1) sowie in der Champions League gegen Kiew (1:0) gewonnen, wirklich überzeugend waren beide Spiele allerdings nicht. Nach der Pleite im Clasico gegen Real (1:2) und eben jener Niederlage bei Rayo war nun Schluss für Koeman.

"Vielleicht hätten wir uns früher von Koeman trennen müssen und dafür übernehme ich die Verantwortung", sagte Präsident Joan Laporta. "Wir haben zwar Valencia und Kiew besiegt, aber die Situation war eigentlich nicht tragbar. Wir wollten ihn stärken, um ihn und das Team zu motivieren."

Interimsweise steht nun Sergi bereit. Wie lange, das ist noch offen. Relativ klar ist, wen die Katalanen danach verpflichten wollen: Vereinslegende Xavi. Gespräche habe es laut spanischen Medien wohl schon gegeben (Laporta: "Ich spreche oft mit ihm. Ich weiß, wie er über das Team denkt und was er denkt, was gemacht werden müsste") . Aber fix ist eben noch nichts und somit steht nun erst einmal Sergi bereit. "Danke für das Vertrauen", sagte der Interimscoach auf seiner Antrittspressekonferenz am Freitag in Richtung Laporta. "Gleichzeitig sende ich eine Umarmung an Ronald Koeman. Es gibt jetzt nicht viel Zeit, wenn du Dienstag und Samstag spielst."

Er lebt es vor: Barcelona Interimstrainer Sergi Barjuan will den Spaß zurückbringen. imago images/Agencia EFE

Denn bereits morgen Abend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ist Barcelona in Spiel eins nach Koeman gegen Deportivo Alaves gefordert. "Ich werde versuchen, Methoden anzuwenden, von denen ich denke, dass sie effektiv sind. Wie wir spielen, wird sich nicht groß ändern, die Spieler sind ja dieselben", sagte Sergi.

Ein klarer Auftrag

Viel wichtiger als irgendwelche Taktik schien dem neuen Mann da etwas anderes zu sein. "Die erste Sache ist, glückliche Gesichter zurückzubringen", sagte der 49-Jährige. "Wenn wir die Spieler zurückkriegen und die Idee von Offensivfußball wieder leben, wird uns das natürlich helfen. Ich bin ein Gewinner und ich mag Gewinner-Typen. Wir alle müssen die Situation umdrehen."

In der Liga steht Barcelona aktuell nur auf dem neunten Platz und hat schon neun Zähler Rückstand auf Überraschungs-Tabellenführer Real Sociedad.