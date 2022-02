Laping verkündet Aus in Ludwigshafen - Dudenhofen fixiert die Aufstiegsrunde

Der FV 1920 Dudenhofen wird der Arminia Ludwigshafen in die Aufstiegsrunde folgen. Fest steht auch, dass Marco Laping in Ludwigshafen in seine letzten Wochen als Trainer geht.

Der FV 1920 Dudenhofen hat Gewissheit, dass er kommende Saison auch in der Oberliga spielen wird. Das 5:0 gegen Viktoria Jägersburg beseitigte alle Restzweifel an der Qualifikation für die Aufstiegsrunde, in der freilich der Punkteabstand nach oben zu groß ist, um ernsthaft an die Regionalliga denken zu können.

Am Samstag versuchten die Gäste aus Jägersburg anfangs noch Paroli zu bieten, doch nach gut einer Viertelstunde kippten die Spielanteile auf die Seite der Dudenhöfer. Neuner machte mit seinem Führungstor in der 19. Minute den Anfang zu einer ab diesem Zeitpunkt recht einseitigen Angelegenheit. Noch vor der Pause sattelten Kevin Hoffmann (26.) und nochmal Neuner (32.) drauf. Die Viktoria hatte nun nicht mehr viel zu verlieren und kam im zweiten Spielabschnitt etwas besser zurecht. Doch auch hier grätschte der FVD mit großer Effektivität dazwischen, Häussler (52.) und Styblo (56.) brachen die Moral der Gäste endgültig.

Ihre Hoffnungen auf einen Sprung über den Strich hat sich die TSG Pfeddersheim gegen den Tabellenvorletzten FV Eppelborn bewahrt. Beim 3:0-Erfolg avancierte Dautaj zum unumstrittenen Matchwinner, der alle drei Treffer erzielte. Der FVE hatte während der 90 Minuten durch einen Bubel-Freistoß eine Großchance, die TSG-Torwart Stofleth vereitelte, ansonsten brannte nicht viel an. Für Eppelborn steht nun fest, dass es in die Abstiegsrunde einziehen wird.

Dort wird die zweite Mannschaft der SV Elversberg ein Gegner werden. Die SVE-Reserve hatte es am Samstag mit dem Tabellenzweiten Arminia Ludwigshafen zu tun und erholte sich vom frühen Rückstand durch Bormeth (9.) umgehend, als Haupts schon in der 10. Minute das 1:1 erzielte. Der 3:1-Sieg, den Bormeth (48.) und Monetta (Elfmeter, 90.) herausschossen, rückte etwas in den Hintergrund, da rund um das Spiel bekannt wurde, dass Cheftrainer Marco Laping im Sommer sein Amt niederlegen wird. "Die Doppelbelastung von Beruf und dem Traineramt bei der Arminia ist für mich leider zu groß geworden und beides lässt sich nicht mehr miteinander verbinden. Darum habe ich mich schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen", sagt Laping in einer Meldung der Arminia. Zum neuen Chef wird der bisherige Co-Trainer Andreas Brill befördert, den Laping aber sporadisch unterstützen will.