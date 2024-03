Lannert: "Der Schiedsrichter hat sich bei mir entschuldigt"

Bielefeld hat es verpasst, den Abstand auf die Abstiegsränge zu vergrößern. Das Spiel gegen Kellerkind Mannheim ging auch wegen einer Fehlentscheidung verloren.

Wurde vor dem entscheidenden 0:1 am Kehlkopf getroffen: Bielefelds Christopher Lannert. IMAGO/Frank Zeising

Die 33. Minute im Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Arminia Bielefeld wird den Protagonisten erst einmal in Erinnerung bleiben. Aufgrund dieser bleibt Waldhof in Schlagdistanz zum rettenden Ufer - und der DSC muss nach einem Fehler mit einem Rückschlag leben.

Denn kurz vor dem entscheidenden 1:0 durch Matchwinner Samuel Abifade war Bielefelds Verteidiger Christopher Lannert, der seine Farben im Nachhinein für das bessere Team hielt, zu Boden gegangen.

Ich habe 500 Hustenanfälle bekommen. Christopher Lannert

Was war passiert? Terrence Boyd hatte Lannert mit der Hand im Gesicht getroffen, der Abwehrspieler war zu Boden gesackt. Nach Spielelende erklärte Lannert bei MagentaSport über die Szene: "Ich spüre einen Schlag am Kehlkopf, ich habe 500 Hustenanfälle bekommen." Der Kontakt sei "nicht ganz so toll" gewesen - "auch nicht von einem Terence Boyd".

Immerhin bewies Referee Wolfgang Haslberger Einsicht. "Der Schiedsrichter hat sich gerade bei mir entschuldigt. Es tut ihm leid, es war eine Fehlentscheidung", eröffnete Lannert.

Den Punkt im Kampf um den Klassenerhalt wird Bielefeld dennoch nicht mehr erhalten. Wieso der DSC überhaupt verloren hatte, konnte sich Lannert nicht erklären. Dafür erhielt er nach dem "brutalen Spiel" warme Worte vom Schiedsrichter.