Lankford und Wanner müssen Offenbach verlassen

Kickers Offenbach hat entschieden, die auslaufenden Verträge von Dominik Wanner und Kevin Lankford (beide 25) nicht zu verlängern. Wanner kam 2022 von Mainz 05 II und trug in 55 Regionalliga-Partien das OFC-Trikot. Lankford schloss sich erst Ende Januar den Offenbachern an und kam auf 2 Tore in 8 Liga-Partien. Wohin es die beiden offensiven Flügelspieler zieht, ist noch nicht bekannt.