Langzeitverletzter Raguz sieht Licht am Ende des Tunnels

Seit Jahren kämpft Marko Raguz mit Verletzungen, sein letztes Pflichtspiel absolvierte der 25-Jährige im März 2022. Nun scheint es aber wieder bergauf zu gehen. Der Stürmer der Wiener Austria blickt hoffnungsvoll in die Zukunft.

Seit Sommer 2022 ist Marko Raguz bei Austria Wien unter Vertrag, auf sein erstes Pflichtspiel für die "Veilchen" wartet er aber noch. Sein letztes absolvierte der 25-Jährige noch im Dress des LASK, seitdem kämpft der Stürmer mit Verletzungen. Das Comeback immer wieder vor Augen, musste Raguz aber auch immer wieder Rückschläge einstecken. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir jeden Tag super geht. Das ist natürlich nicht lustig, ich kämpfe jeden Tag, gebe jeden Tag mein Bestes und am Ende wird sich das auch auszahlen", zeigt sich der 25-Jährige im Gespräch mit "ViolaTV" zuversichtlich.

Begonnen hatte die Tortur für Raguz schon im November 2020 mit seinem Kreuzbandriss. "In der Reha war eigentlich alles ziemlich gut und hat gepasst. Danach hat es eben angefangen mit den Adduktorenproblemen. Ich habe damals auch noch mit Schmerzen und Schmerzmitteln gespielt, bis es dann einfach nicht mehr gegangen ist. Dann sind leider sehr viele Fehlversuche gekommen mit Sport-Rehas, die mich leider nicht dorthin gebracht haben, wo ich sein möchte. Eher das Gegenteil, denn es ist teilweise immer schlimmer geworden."

An aufgeben war für den Angreifer aber nicht zu denken. "Ich habe trotzdem jeden Tag trainiert, bin jeden Tag aufgestanden und habe das gemacht, weil ich einfach wieder am Platz stehen möchte."

Mittlerweile ist Raguz so nahe an seinem Comeback, wie schon lange nicht. Er steht wieder auf dem Platz, macht Übungen mit dem Ball und trainiert auch schon wieder Torabschlüsse. "Vielleicht schaut das noch nicht ganz so intensiv aus, aber für mich sind das schon große Schritte eigentlich, wenn man bedenkt, dass ich lange Zeit nicht laufen habe können. Das schaut schon langsam nach Fußball aus."

Geduld brauchen Raguz und alle Austria-Fans aber weiterhin, ein Comeback noch in dieser Saison ist nicht geplant, wie der Stürmer verrät: "Für mich ist die Sommer-Vorbereitung eigentlich das große Ziel. Das ist realistisch und an dem arbeiten wir jeden Tag."