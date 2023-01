"Langweiliger" Giannis und OKC: Wieder neue Rekorde in der NBA

Die NBA nimmt sich derzeit kaum Luft zum Atmen. Die neuesten Kapitel bei der Jagd nach Rekorden schrieben Giannis Antetokounmpo und die Oklahoma City Thunder.

Ein schelmisch grinsender Luka Doncic, 71-Punkte-Mann Donovan Mitchell, Triple-Double-Jäger Nikola Jokic, ein nicht altern wollender LeBron James - die Highlight-Reels in der NBA werden in dieser Saison eigentlich Tag für Tag neu befüllt. Am Dienstagabend (Ortszeit) reichten drei Spiele für zwei Rekorde - und einen Beinahe-Buzzerbeater. Der Reihe nach ...

Langweilig oder phänomenal? Giannis gehört die Crunchtime

Giannis Antetokounmpo, Star-Center in Diensten der Milwaukee Bucks (24:13), hat beim 123:113-Heimsieg über die Washington Wizards (17:22) einen persönlichen Bestwert aufgestellt. Der Grieche, 2019 und 2020 wertvollster Spieler der Liga, sammelte erstmals in seiner Laufbahn 55 Punkte. Im vierten Viertel ließ er die Wizards mit 19 Zählern - zwölf davon als Alleinunterhalter in der Crunchtime - nicht mehr zurück ins Spiel kommen und hat nun in drei Partien in Serie die 40er-Hürde überquert.

Antetokounmpo, der 20 Würfe aus dem Feld versenkte, zeigte auch von der Freiwurflinie kaum Nerven (15/16), sammelte zehn Rebounds und sieben Assists - und versüßte den Bucks-Fans den Abend mit einigen spektakulären Stopfern.

"Ich möchte so weit kommen, dass mein Spiel langweilig ist", fand der Matchwinner anschließend einen interessanten Erklärungsansatz für seine beständig guten Leistungen. "Ich mache einfach, was ich tue, und die Leute reden nicht mehr darüber, weil es langweilig wird - und ich mache das jede Nacht. Das ist es, was ich tun möchte." Head Coach Mike Budenholzer drehte den Spieß um und sprach seinerseits von "Entschlossenheit und Bereitschaft" beim "phänomenalen" Griechen, der seine Bucks dicht an der Spitze der Eastern Conference hält.

Celtics kommen unter die Räder

Ost-Spitzenreiter Boston verlor unterdessen zum zweiten Mal am Stück - und das deftig. Bei den Oklahoma City Thunder, die ohne ihren erkrankten Topscorer Shai Gilgeous-Alexander antraten, kassierten die Kelten eine 117:150-Schlappe und fielen auf 26:12 ab. OKC kompensierte das Fehlen von "SGA" mit einer beeindruckenden Team-Vorstellung: Gleich fünf Akteure um Shooting Guard Josh Giddey (25) schafften mehr als 20 Punkte, sieben waren am Ende zweistellig. Die 150 Punkte bedeuten zudem einen neuen Team-Bestwert. Nach dem Umzug der ehemaligen Supersonics von Seattle nach Oklahoma City hat die Franchise niemals so viele Punkte eingefahren.

Fox legt den Ball in der Schlusssekunde rein

Im dritten Spiel des Abends kam es zu einem Thriller. Die Sacramento Kings (20:16) siegten bei den strauchelnden Utah Jazz dank eines akrobatischen Korblegers von De'Aaron Fox (37 Punkte) 0,4 Sekunden vor Schluss mit 117:115. Jazz-Forward Lauri Markkanen (28 Punkte) hatte anschließend großes Pech: Sein finaler Sprungwurf fiel durch den Ring und wurde anfangs auch gezählt, das Videostudium brachte dann jedoch zum Vorschein, dass der Finne den Ball nicht rechtzeitig aus der Hand bekommen hatte.

Zu den aktuellen Conference-Tabellen in der NBA