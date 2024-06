"Langsam nimmt das Kribbeln zu": Ex-Profi Löning bleibt Co-Trainer in Oldenburg

Frank Löning wird dem VfB Oldenburg weiter als Co-Trainer zur Verfügung stehen. Der 42-jährige Ex-Profi hat seinen Vertrag bei den Blauen verlängert.

Auch in der kommenden Saison als Co-trainer beim VfB Oldenburg im Einsatz: Frank Löning. IMAGO/Nordphoto

Der VfB Oldenburg war zuletzt damit beschäftigt, seine Mannschaft über den Sommer zu verjüngen, um in der neuen Saison mit einen schlagkräftigen Truppe anzugreifen. Auf der Trainerbank wird sich indes aber nichts ändern. Neben Cheftrainer Fuat Kilic, der noch einen gültigen Vertrag am Marschweg-Stadion besitzt, wird unter anderem auch Co-Trainer Frank Löning weiterhin Platz nehmen dürfen. Der Ex-Profi, der es in seiner aktiven Zeit auf 102 Zweitliga- und 136 Drittliga-Einsätze brachte, hat seinen Vertrag bei den Blauen verlängert.

"Frank ist ein wichtiger Teil unseres Trainerteams und ich freue mich sehr, dass er weiter dabei sein wird", sagt Sebastian Schachten, sportlicher Leiter des Regionalligisten. Der Auricher geht damit in seine dritte Saison beim VfB Oldenburg, der dem Inhaber der Trainer-A-Lizenz längst an Herz gewachsen ist. "Ich fühle mich hier unglaublich wohl und freue mich, dass ich Teil einer spannenden und guten Entwicklung bleiben werde."

Wir haben beim VfB die Chance, gemeinsam etwas zu schaffen. Das ist herausfordernd, aber auch unheimlich spannend und ich bin gerne Teil davon. Ex-Profi Frank Löning (42) bleibt gerne beim VfB Oldenburg

Der nun feststehende Trainerstab, der neben Cheftrainer Kilic und Co-Trainer Löning auch Torwarttrainer Kay Hödtke und Athletik-Trainer Philip Richter beinhaltet, wird die Mannschaft am kommenden Donnerstag zum Trainingsauftakt begrüßen. "Langsam nimmt das Kribbeln zu", wird der 42-Jährige auf der Vereinsseite des VfB zitiert.

Mit dem Ja zum Stadionneubau sei in Oldenburg eine echte Perspektive entstanden. "Wir haben beim VfB die Chance, gemeinsam etwas zu schaffen, eine Entwicklung voranzutreiben. Das ist herausfordernd, aber auch unheimlich spannend und ich bin gerne Teil davon", sagt der ehemalige Profi, der nichts dagegen hätte, wenn sich bereits Erlebtes wiederholen sollte. "Der VfB wächst, es gibt eine klar positive Tendenz. Ähnlich war es während meiner Zeit als Spieler in Sandhausen, wo man den Verein auch Schritt für Schritt entwickelt hat", erinnert sich Löning, der für den SVS 118 Pflichtspiele bestritt.