"Langsam, aber sicher": Nmecha schuftet in Manchester

Lukas Nmecha arbeitet an seinem Comeback. Der Stürmer des VfL Wolfsburg, der sich kurz vor der WM-Pause am Knie verletzt hat, schuftet aktuell in der alten Heimat. Mit einem Ziel vor Augen: Im neuen Jahr will er wieder bei der Mannschaft sein.

Will im neuen Jahr wieder bei der Mannschaft sein: Der am Knie verletzte Lukas Nmecha. Getty Images

"Langsam, aber sicher", schreibt Lukas Nmecha bei Instagram. Das Video seines Physiotherapeuten Thijs Hertsens zeigt den Wolfsburger Rekonvaleszenten bei der Arbeit. Die aktuell eher noch auf Kräftigung und Stabilisierung seines verletzten Knies abzielt. Am 8. November hatte sich der Stürmer gegen Borussia Dortmund (2:0) einen Teilriss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen, sowohl die WM als auch ein entspannter Urlaub waren somit dahin.

Nmecha schuftet seither für sein Comeback. Mal in einem Rehazentrum in Antwerpen, zuletzt war er auch in Wolfsburg, aktuell ist er in Manchester, seiner alten Heimat. Mit acht Jahren zog es den gebürtigen Hamburger mit seiner Familie nach England, bei ManCity wurde er zum Profifußballer, in Wolfsburg zum Nationalspieler.

Ziel ist der Trainingsauftakt

Der nach den ersten verpassten Chancen seiner Karriere wie nun die WM große Ziele hat. Kurzfristig will Nmecha, der in dieser Saison vier Tore in zwölf Ligaspielen erzielte, im neuen Jahr schnell auf den Rasen zurückkehren, im besten Fall schon beim Trainingsauftakt am 3. Januar und anschließend im Trainingslager in Portugal wieder dabei sein.

Bei der Saisonfortsetzung am 21. Januar gegen den SC Freiburg will der Stürmer wieder auf Torejagd gehen. Um in Zukunft auch bei der Neugestaltung der Nationalmannschaft eine wichtige Rolle zu spielen. Dazu ist ein Stammplatz in Wolfsburg unabdingbar. Doch das wird alles andere als einfach: Mit Jonas Wind und Omar Marmoush konkurriert der 24-Jährige in den nächsten Monaten um die Rolle des einzigen Neuners im 4-3-3-System von Trainer Niko Kovac.