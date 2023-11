Langlauf: Hennig zum Saisonstart Zehnte im Sprint

Katharina Hennig konnte beim Saisonauftakt im Sprint keinen Überraschungs-Coup landen. Die Teamsprint-Olympiasiegerin wurde Zehnte.

Für das deutsche Langlauf-Team hat der neue Weltcup-Winter ohne den erhofften Überraschungscoup begonnen. Bei den Sprintrennen in der klassischen Technik schaffte es am Freitag im finnischen Ruka keine der Athletinnen aus dem Team von Peter Schlickenrieder in die Endläufe. Teamsprint-Olympiasiegerin Katharina Hennig, auf die Schlickenrieder seine Hoffnungen setzt, erreichte erst zum dritten Mal in ihrer Karriere das Sprint-Halbfinale, schied dort allerdings aus und wurde Zehnte.

Coletta Rydzek (Oberstdorf) durfte als 20. ebenfalls mit dem Saisonstart zufrieden sein. Laura Gimmler (31.), Pia Fink (32.), Victoria Carl (33.) und Sofie Krehl (35.) hatten das Finale der besten 30 knapp verpasst. "Das war viel besser als erwartet. Achtes Jahr Weltcup, drittes Mal Halbfinale - für mich ist es etwas Besonders, so weit zu kommen", ordnete Hennig ein. Der Tagessieg ging an die Schwedin Emma Ribom, die vor ihrer Landsfrau Jonna Sundling und der Norwegerin Kristine Stavaas Skistad ins Ziel einlief.

Kein Deutscher in den Top-30 - Kläbo nur Dritter

Bei den Männern schaffte es keiner der deutschen Starter in die Endläufe der besten 30 Sportler. Jan Stölben belegte Rang 41, Anian Sossau kam nicht über Platz 62 hinaus. Hoffnungsträger Friedrich Moch, der im vergangenen Winter WM-Bronze mit der Staffel gewonnen hatte, war krankheitsbedingt nicht am Start. Topstar Johannes Hösflot Kläbo landete nur auf Rang drei, im gesamten vergangenen Winter war der Norweger im Sprint immer mindestens Zweiter geworden. Kläbos Landsmann Erik Valnes gewann vor dem Franzosen Richard Jouve.

Bei zweistelligen Minusgraden stehen am Samstag (Einzelstart) und Sonntag (Massenstart) weitere Rennen an. In diesem Winter steht für das Schlickenrieder-Team weder eine WM noch Olympische Spiele auf dem Programm. Der Saisonhöhepunkt ist demnach die Tour de Ski rund um den Jahreswechsel.

Sprint der Frauen, Ergebnis:

1. Emma Ribom (Schweden) 3:00,78 Min.; 2. Jonna Sundling (Schweden) +0,85 Sek.; 3. Kristine Stavaas Skistad (Norwegen) +1,81; 4. Frida Karlsson (Schweden) +2,90; 5. Linn Svahn (Schweden) +3,56; 6. Jasmi Joensuu (Finnland) +12,58; 7. Jessica Diggins (USA) (Halbfinale); 8. Julia Kern (USA); 9. Rosie Brennan (USA); 10. Katharina Hennig (Oberwiesenthal); ... 20. Coletta Rydzek (Oberstdorf) (Viertelfinale); 31. Laura Gimmler (Oberstdorf) (Qualifikation); 32. Pia Fink (Münsingen); 33. Victoria Carl (Zella-Mehlis); 35. Sofie Krehl (Oberstdorf)

Sprint der Männer, Ergebnis:

1. Erik Valnes (Norwegen) 2:37,96 Min.; 2. Richard Jouve (Frankreich) +0,83 Sek.; 3. Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegen) +1,70; 4. Federico Pellegrino (Italien) +2,40; 5. Ansgar Evensen (Norwegen) +8,45; 6. Matz William Jenssen (Norwegen) +11,75; 7. Lauri Vuorinen (Finnland) (Halbfinale); 8. Even Northug (Norwegen); 9. Joni Mäki (Finnland); 10. Harald Oestberg Amundsen (Norwegen); ... 41. Jan Stoelben (Hinterweiler) (Qualifikation); 62. Anian Sossau (Siegsdorf)