Langlauf-Frauen wiederholen Olympia-Coup: Carl sichert Staffel-Silber!

Ein Jahr nach der überraschenden Silbermedaille bei Olympia in Peking haben Deutschlands Langläuferinnen auch bei der Nordischen Ski-WM in Planica den zweiten Platz geholt.

Kampf um Staffel-Medaillen: Laura Gimmler vor den Rivalinnen. AFP via Getty Images

Die deutschen Skilangläuferinnen haben in Planica Silber mit der Staffel geholt und eine zwölfjährige Durststrecke beendet. Für den Deutschen Skiverband (DSV) war es die erste Langlauf-Medaille bei einer WM seit 2011. Die deutsche Frauen-Staffel war sogar letztmals 2009 auf das Podest gelaufen. Mit der elften Medaille in Slowenien stellte der DSV zudem den deutschen WM-Rekord aus dem Jahr 2017 ein.

Teamchef Peter Schlickenrieder ("Ich bin überglücklich") hatte auf Laura Gimmler, Katharina Hennig, Pia Fink und Victoria Carl gesetzt, um den favorisierten Schwedinnen und Norwegerinnen beizukommen sowie die weiteren Medaillenanwärterinnen aus Finnland und den USA in Schach zu halten.

Gimmler hängte sich zu Beginn mit an die Spitzengruppe dran und übergab als Vierte an Hennig, die anschließend "mit richtig guten Skiern unter den Füßen" ein furioses Rennen zeigte und die Führung übernahm. Nach zehn von 20 Kilometern legte Fink somit als Erste los, wenngleich nur mit minimalem Vorsprung vor Finnland.

Mutige Fink bleibt dran, Carl verteidigt Silber

Fink übertraf die Erwartungen und trat im Skating mutig auf. "Mein Plan war, so lange wie möglich dranzubleiben", sagte die Schwäbin in der ARD. Hinter Norwegen übergab sie mit sechs Sekunden Rückstand als Zweite an Schlussläuferin Carl, die Schweden im Nacken spürte.

Anne Kjersti Kalva eilte für die Norwegerinnen einem unangefochtenen Sieg entgegen, eine weitere Goldmedaille für das Team war schnell in trockenen Tüchern. Carl indes spürte die Schlussläuferinnen aus Finnland und Schweden etwas näherkommen, blieb jedoch auf dem Gaspedal und sicherte dem DSV letztlich souverän Silber. Die Schwedinnen holten am Ende im Sprint Bronze vor Finnland.