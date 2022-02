Langläuferin Hennig schrammt knapp an der Medaille vorbei - Nächstes Gold für Johaug

Was für ein Rennen über die 10 km Freistil! DSV-Athletin Katharina Hennig schrammte knapp an einer Medaille vorbei. Olympiasiegerin wurde erneut Therese Johaug, die einen Wimpernschlag vor zwei Finninnen lag.

Skilangläuferin Katharina Hennig ist bei den Olympischen Winterspielen in China nur knapp an einer Medaille vorbeigelaufen. In einem starken Rennen über zehn Kilometer in der klassischen Technik in Zhangjiakou wurde die 25-Jährige aus Oberwiesenthal am Donnerstag Fünfte. 11,9 Sekunden trennten sie vom Bronze-Rang.

"Ich freue mich riesig über das Ergebnis, weil es das ist, was ich kann", sagte Hennig. "Ich hatte einen Plan mit einer sehr konservativen Renneinteilung. Vor allem in der ersten Runde, weil ich doch meine Lehren aus dem Skiathlon gezogen habe." Im ersten Wettbewerb am Samstag war sie nur 15. geworden.

Johaug 0,4 Sekunden vor Niskanen - Sauerbrey starke Elfte

Wie schon im Skiathlon triumphierte auch über die zehn Kilometer Olympiasiegerin Therese Johaug. Im Ziel hatte die 33-jährige Norwegerin nur 0,4 Sekunden Vorsprung auf die Finnin Kerttu Niskanen, die Silber gewann. Bronze ging an Krista Parmakoski ebenfalls aus Finnland. Sie war gerade einmal eine Zehntelsekunde schneller als die viertplatzierte Russin Natalia Neprjajewa. Katherine Sauerbrey aus Hallenberg überzeugte als Elfte. "Ich hätte niemals damit gerechnet, dass es so gut läuft", meinte sie.

Hennig hofft auf Medaille mit der Staffel

Die nächste Frauen-Entscheidung ist am Samstag das Staffelrennen. "Ich denke, es ist viel drin", sagte Hennig. Man könne mit einer Medaille liebäugeln, "aber man kann nicht damit rechnen", fügte sie hinzu. "Wir werden dafür kämpfen und alles geben wie die Schweine, wie man auf Deutsch sagt."

