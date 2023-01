Langläuferin Hennig glänzt als Vierte - Doppelsieg der Zwillinge

Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat bei der Tour de Ski in Val di Fiemme ihr bestes Weltcup-Ergebnis im Sprint erreicht und verpasste das Podest nur denkbar knapp.

Die 26-Jährige belegte am Freitag in Italien den vierten Platz. Auf einen Podestrang fehlten der Oberwiesenthalerin 16 Hundertstelsekunden. Die ersten drei Plätze belegten Norwegerinnen. Lotta Udnes Weng siegte vor ihrer Zwillingsschwester Tiril Udnes Weng und Mathilde Myhrvold.

"Sonst ärgert es mich immer, wenn ich an den Sprinttagen Zeit liegen lassen", sagte Hennig im ZDF: "Heute habe ich zu meiner Mama gesagt: Wenn ich das nicht nutze, hasse ich mich danach. Zum Glück muss ich mich jetzt nicht hassen."

Zwei Etappen vor Schluss bleibt Hennig in der Gesamtwertung Siebte, nun kommen aber ihre Lieblingsstrecken. In der Geschichte der Tour hat bislang noch keine deutsche Läuferin ein Top-Fünf-Ergebnis in der Endabrechnung erreicht.

In der Gesamtwertung holte Weng auf die weiter führende Schwedin Frida Karlsson auf und ist nun vor den abschließenden beiden Etappen mit 41 Sekunden Rückstand Zweite. Hennig ist Sechste und liegt 1:52 Minuten hinter Karlsson und 47 Sekunden hinter Rang drei.

Männer: Klaebo feiert fünften Sieg

Bei den Männern feierte der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo bei der fünften Tour-de-Ski-Etappe seinen fünften Sieg. Mehr erste Plätze bei einer Ausgabe der Tour de Ski gelangen noch keinem Langläufer. Der 26-Jährige setzte sich vor dem Schweden Calle Halfvarsson und Simone Mocellini aus Italien durch.

Aus deutscher Sicht scheiterte Friedrich Moch, der beim Tour-Start in Val Müstair erstmals ein Sprint-Viertelfinale erreicht hatte, als 50. bereits in der Qualifikation und verlor damit auch in der Gesamtwertung an Boden. Auch der zweite deutsche Starter Jonas Dobler (64.) schaffte es nicht unter die besten 30.