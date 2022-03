Langjähriger ZDF-Sportchef Gruschwitz gestorben

Das ZDF trauert um seinen ehemaligen Sportchef Dieter Gruschwitz, der im Alter von 68 Jahren verstorben ist.

Der 1954 in Neuwied am Rhein geborene Gruschwitz verstarb am Sonntag im Alter von 68 Jahren in der Nähe von Bad Tölz. Fast 40 Jahre war Gruschwitz im Sportjournalismus tätig, davon 21 Jahre beim ZDF und zwölf Jahre als Sportchef des Zweiten.

ZDF-Chefredakteur Peter Frey sagte in einer Mitteilung des Senders: "Dieter Gruschwitz hat die Sportberichterstattung des ZDF viele Jahre mit Souveränität und Gelassenheit gesteuert. Er stand innerhalb und außerhalb des Hauses für Verlässlichkeit und Fairness in einer Umbruchphase, in der sich der Sportrechtemarkt und die Wahrnehmung des Sports rasant verändert haben. Er war ein allseits geschätzter Kollege, ein feiner Mensch und für viele von uns ein Freund."

Gruschwitz wechselte 1996 vom Sender Freies Berlin zum ZDF nach Mainz. Dort war er zunächst als Abwesenheitsvertreter des Hauptredaktionsleiters Sport aktiv und unter anderem ZDF-Teamchef bei der WM 1998 in Frankreich und bei der WM 2002 in Südkorea und Japan. Von 2005 bis 2017 leitete er die ZDF-Hauptredaktion Sport und war als ZDF-Teamchef bei den Olympischen Sommer- und Winterspielen sowie bei den Fußball-Welt- und Europameisterschaften im Einsatz.

Verantwortlich für das Duo Klopp/Meier

In seiner Ära als ZDF-Sportchef erhielt Gruschwitz zahlreiche Auszeichnungen - unter anderem 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die beste Fußball-WM-Berichterstattung sowie die Horizont Sportbusiness-Auszeichnung für die ZDF-Berichterstattung zur Fußball-WM 2006, bei der Gruschwitz nach Ansicht der Jury für "ein Highlight" sorgte, indem er mit Jürgen Klopp und Urs Meier ein "formidables Experten-Duo" nominierte.