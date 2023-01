Langjähriger Österreich-Kapitän und Ex-Schalker Fuchs beendet Karriere

Christian Fuchs beendet mit 36 Jahren seine Karriere, deren Höhepunkt der Premier-League-Titel werden sollte. Zuletzt war er für Charlotte FC in der MLS aktiv.

Die Karriere von Christian Fuchs kann sich sehen lassen: Deutscher Superpokalsieger mit dem FC Schalke, FA-Cup-Sieger und Premier-League-Sieger mit Leicester City - zudem bestritt er für das österreichische Nationalteam 78 Spiele, viele davon als Kapitän. In der Nationalmannschaft hängte der 36- Jährige schon 2016 die Schuhe an den Nagel, jetzt beendet er also auch seine Vereinskarriere.

Angefangen bei Wiener Neustadt und der SV Mattersburg in der österreichischen Bundesliga empfahl sich der linke Außenverteidiger schnell für höhere Aufgaben. 2008 wechselte er nach Deutschland zum VfL Bochum und spielte dort zwei Jahre, ehe er sich dem 1. FSV Mainz 05 anschloss.

Früh stellte der Linksfuß dabei sowohl seine Qualitäten als Flankengeber wie auch als Freistoßspezialist unter Beweis, weshalb ihn auch Schalke auf dem Radar hatte. Nach nur einem Jahr in Mainz wechselte Fuchs erneut ins Ruhrgebiet - diesmal zu den Königsblauen, mit denen er zwischen 2011 und 2015 dreimal in der Champions League vertreten war.

Fuchs wird mit Leicester Überraschungsmeister

2015 durfte sich Fuchs seinen Premier-League-Traum erfüllen und wechselte zu Leicester City. Bei den Engländern durfte er auch seinen größten Erfolg feiern, als das Team 2016 völlig überraschend den Premier-League-Titel holte. Fünf Jahre später jubelte er mit Leicester auch über den FA-Cup.

2021 entschied sich Fuchs für den Weg in die USA zu Charlotte. In der MLS avancierte sein Trikot zum zweitmeist verkauftem der ganzen Liga. Jetzt beendet der 36-Jährige seine Karriere. Fuchs blickt auf 577 Vereinsspiele zurück, dabei durfte er über 37 Tore und 83 Vorlagen jubeln. Im Nationalteam gelangen ihm in 78 Spielen ein Tor und sieben Assists.