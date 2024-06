Langhans wird Schweinfurter

Leonard Langhans wechselt innerhalb Unterfrankens vom TSV Aubstadt zum 1. FC Schweinfurt 05. Der gebürtige Würzburger bestritt für den TSV seit Januar 2020 in Summe 105 Regionalliga-Spiele. Jetzt sucht der 25-jährige Defensivspieler eine neue Herausforderung in der Kugellagerstadt. Der Sportliche Leiter der Schweinfurter Andreas Brendler unterstreicht in einer Meldung: "'Leo' war in den letzten Jahren konstant auf hohem Niveau. Mit seiner Flexibilität und Spielweise wird er unser Spiel enorm bereichern. Ich freue mich sehr, dass so ein Topspieler künftig unsere Farben trägt."