"Langfristiges Projekt": Albon verlängert bei Williams

Für Alexander Albon geht es in der Formel 1 bei Williams weiter. Sportlich richtet sich der 28-Jährige aber auf schwierige Jahre ein - und bittet um Geduld.

Formel-1-Fahrer Alexander Albon hat seinen Vertrag bei Williams langfristig verlängert. Wie der Traditionsrennstall am Mittwoch mitteilte, unterzeichnete der in London geborene Rennfahrer mit thailändischen Wurzeln für mehrere Jahre. Eine genaue Laufzeit wurde offiziell nicht mitgeteilt. "Das ist ein langfristiges Projekt, an das ich wirklich glaube und bei dem ich eine Schlüsselrolle spielen möchte. Deshalb habe ich einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet", sagte der 28 Jahre alte Albon vor dem Rennen am Sonntag im italienischen Imola in einer Mitteilung.

Albon fährt seit 2022 für Williams, zuvor hatte er sich bei Red Bull nicht durchsetzen können. In der aktuellen Saison ist er noch ohne WM-Punkt und fährt oft nur hinterher. Albon bat auch weiterhin um Geduld. "Die Reise wird einige Zeit dauern, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das richtige Team aufbauen, um voranzukommen und in den kommenden Jahren Großes zu erreichen", sagte er.