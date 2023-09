Langfristiger Plan: DFB-Länderspiele laufen bei ARD und ZDF

Die Spiele der A-Nationalmannschaften des DFB werden in den kommenden Jahren von ARD und ZDF übertragen.

Dies wurde am Montagvormittag bekanntgegeben. Die Länderspiele der Männer, die mindestens bis zur EM 2024 vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann gecoacht werden, laufen laut dem SID "bis 2028 umfangreich " live auf ARD und ZDF. Die Frauen-Nationalmannschaft soll mindestens bis 2027 von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen werden.

Eine Einigung ist bereits erzielt worden. Für sämtliche Partien der DFB-Frauen um die aktuelle Spielführerin Alexandra Popp von 2023 bis 2027 besitzen ARD und ZDF "sämtliche exklusiven Live-Übertragungsrechte". Zu dem Paket gehören "die Spiele der neuen UEFA Nations League sowie die Qualifikations- und Vorbereitungsspiele für die EURO 2025 und die Weltmeisterschaft 2027".

Mit der UEFA ist eine Vereinbarung über insgesamt 30 Partien der deutschen Nationalmannschaft um Kapitän Ilkay Gündogan getroffen worden. "Dazu zählen Begegnungen der UEFA Nations League, sowie Vorbereitungs- und Qualifikationsspiele für die Heim-EM 2024, die WM 2026 und die EM 2028." Die anderen 30 Begegnungen überträgt Privatsender RTL.

ARD-Sportrechte-Intendant Tom Buhrow freue sich "sehr" über die Übertragungsrechte an den DFB-Nationalteams. Für ZDF-Intendant Norbert Himmler ist ein "Signal" an die Zuschauerinnen und Zuschauer gesendet worden: "Spiele der deutschen Nationalmannschaften, Männer wie Frauen, sind auch in den kommenden Jahren weiter verlässlich bei ARD und ZDF präsent."