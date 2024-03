"Langfristige Vision": Ahlen plant die Zukunft mit Joppe

Rot Weiss Ahlen hat nach einigen Trainerwechseln in der jüngeren Vergangenheit mit Björn Joppe offenbar den passenden Coach gefunden. Zumindest wurde der Vertrag mit ihm bis 2026 verlängert. Der Kontrakt gilt unabhängig davon, ob an der Werse nächstes Jahr Regionalliga- oder Oberliga-Fußball gespielt wird.

In der jüngeren Vergangenheit war das Polster auf der Trainerbank von Rot Weiss Ahlen schneller als anderswo durchgescheuert. Nicht die Sitzunterlage an sich, sondern der Mann, der darauf Platz nahm, wurde beim ehemaligen Zweitligisten in gewisser Regelmäßigkeit ausgetauscht. Damit soll erstmal Schluss sein, am Dienstag verkündete RWA, dass der Vertrag mit Coach Björn Joppe bis 2026 verlängert wurde. Ein bemerkenswertes Signal, rangieren die Ahlener in der Regionalliga West schließlich im Moment auf dem vorletzten Tabellenplatz.

"Wir haben Vertrauen in unsere Mannschaft und unser Team und das wollen wir auch in der aktuell schwierigen Lage zeigen", unterstreicht Vorstandsmitglied Dennis Kocker in einer Meldung. Der 1. Vorsitzende des Vereins Dietmar Kupfernagel ergänzt: "Diese Entscheidung unterstreicht das Vertrauen des Vereins in die langfristige Vision und die herausragenden Fähigkeiten von Joppe und seinem Team als Trainer unserer ersten Mannschaft."

Kupfernagel singt ein regelrechtes Loblied auf den 45-jährigen Übungsleiter: "Sein unermüdliches Engagement und seine Fähigkeit, das Beste aus jedem Spieler herauszuholen, haben dazu beigetragen, dass das Team eine starke Einheit bildet, die bereit ist, jede Herausforderung anzunehmen." Die aktuelle Herausforderung heißt Klassenerhalt. Wenn RWA den Gang in die Oberliga antreten müsste, soll Joppe den Karren federführend aus dem Sumpf ziehen: "Auch im Falle eines nicht gewollten Abstieges wollen wir mit Björn in die Zukunft gehen und mit einem klaren Konzept den sportlichen Erfolg schnell zurückbringen. Daher haben wir den Vertag mit Björn auch um zwei Jahre verlängert", begründet Kocker.

Joppe freut sich über das Vertrauen der Verantwortlichen und möchte es mit harter und erfolgreicher Arbeit zurückzahlen: "Wir können den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft schaffen. Für mich war es immer wichtig zu zeigen, dass wir gemeinsam etwas in Ahlen entwickeln können."