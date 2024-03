"Langfristig etwas aufbauen": Tiffert unterschreibt bis 2026 in Chemnitz

Der Chemnitzer FC hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Coach Christian Tiffert (42) um zwei Jahre verlängert. Auch Co-Trainer Niklas Hoheneder bleibt.

Regionalliga Nordost Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Statistiken

Trotz einiger Unruhe im vergangenen Sommer bleibt Christian Tiffert dem Chemnitzer FC treu. Am Freitag unterschrieb der 42-Jährige einen neuen Kontrakt beim Regionalligisten, der zunächst für zwei weitere Jahre bis Juni 2026 gilt. Der ehemalige Bundesliga-Profi (u.a. VfB Stuttgart und 1. FC Kaiserslautern) hatte das Traineramt in Chemnitz im März 2022 übernommen, schon damals mit seinem Assistenten, dem ehemaligen CFC-Verteidiger Niklas Hoheneder (37). Auch der gebürtige Österreicher bleibt Chemnitz für die kommenden beiden Spielzeiten erhalten.

"Ich habe hier in Chemnitz meine ersten Schritte als Profitrainer gemacht und konnte mich hier in Ruhe entwickeln. Ich habe schon vor der Saison klargemacht, dass wir beim Chemnitzer FC mit jungen Spielern langfristig etwas aufbauen wollen - ich bin froh, dass der Verein diesen Weg mit mir fortsetzen will", so Tiffert.

Vertragsverlängerung als Signal

"Ich bin sehr glücklich, dass Christian und Niklas für zwei weitere Jahre beim CFC bleiben. Wir standen trotz unruhiger Zeiten im Sommer immer hinter dem Trainerteam. Konstanz und Demut sind uns wichtig - diese Vertragsverlängerung soll noch einmal signalisieren, dass wir den eingeschlagenen Weg weitergehen wollen", lässt sich Uwe Hildebrand, Geschäftsführer des Chemnitzer FC, in der Pressemeldung des Vereins zitieren.

Der CFC steht aktuell auf Rang elf der Tabelle der Regionalliga Nordost, kann aber recht entspannt auf die Restrunde blicken. Die gefährdeten Plätze - Rang 17 könnte in dieser Saison noch zum Abstieg führen - sind aktuell elf Zähler entfernt. Nach zuletzt drei Partien ohne Sieg geht es am Samstag für Tiffert und sein Team zum 1. FC Lok Leipzig.