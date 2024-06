Langfeld verstärkt Paderborns Zweite

Der SC Paderborn hat sich für seine in der Regionalliga West spielende U 21 eine große Portion Erfahrung ins Haus geholt: Julius Langfeld kommt vom TSV Havelse. Für die Niedersachsen hat der 29-jährige Stürmer seit Januar 2018 insgesamt 124-mal in der Regionalliga Nord und 25-mal in der 3. Liga gespielt.