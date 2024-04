Langer will 2025 ein letztes Mal am Masters teilnehmen - Jäger ist früh dran

Bernhard Langer möchte ein weiteres Mal das prestigeträchtigste Golf-Turnier der Welt spielen. Das gab der zweimalige Sieger am Mittwoch bekannt.

Auch in diesem Jahr in Augusta dabei, allerdings nur als Gast: Bernhard Langer. Getty Images

Eigentlich wollte Langer in diesem Jahr zum letzten Mal als aktiver Spieler an der Magnolia Lane aufkreuzen. Doch eine Verletzung an der Achillessehne verhinderte die Teilnahme der deutschen Golf-Legende, die das Turnier in den Jahren 1985 und 1993 gewinnen konnte.

Um sich gebührend zu verabschieden. verschiebt Langer seinen Abgang von der Masters-Bühne um ein Jahr und wird 2025 noch einmal antreten - dann zum 41. Mal.

"Ich plane 2025 das Masters zu spielen. Ich möchte mich gebührend von der Masters-Bühne verabschieden und ein letztes Mal als Spieler die einzigartige Atmosphäre genießen", teilte der 66-Jährige in seiner Funktion als Mercedes-Benz Markenbotschafter mit.

Jäger muss früh raus

Einziger deutscher Starter in diesem Jahr in Augusta ist damit Stephan Jäger. Der 34-Jährige, der kürzlich sein erstes Turnier auf der US-PGA-Tour gewann, wird am Donnerstag bereits um 8.24 Uhr (14.24 Uhr MESZ) auf den Kurs gehen - in einem Flight mit Danny Willett (England) und Austin Eckroat (USA).