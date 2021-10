"Langer Weg vor uns": Baumgart tritt aufs Bremspedal

Der 1. FC Köln spielt eine sehr gute Saison. Auch beim 3:1 gegen Fürth wussten die Rheinländer nach einem komplizierten Beginn zu überzeugen - dennoch war Trainer Steffen Baumgart nach der Partie weit davon entfernt, in Euphorie zu verfallen.

Als das Spiel entschieden war und die letzte Minute der Nachspielzeit anbrach, da sangen die FC-Fans im Kölner Rhein-Energie-Stadion voller Inbrunst: "Oh wie ist das schön." Ihre Mannschaft hatte eine sehr gute zweite Hälfte abgeliefert und ein 0:1 in ein 3:1 umgekehrt.

Nach nun sieben Partien haben die Kölner bereits zwölf Punkte auf dem Konto, eine Ausbeute, die sie letztmals vor fünf Jahren übertrafen, als sie sich am Ende der Saison als Tabellenfünfter für die Europa League qualifizierten. Bis dahin ist es zwar noch ein sehr weiter Weg, doch der Saisonstart ist gelungen, die Leistungen können sich sehen lassen, und die Mannschaft setzt die Ideen von Trainer Steffen Baumgart besser und besser um.

Skhiri: "Gute Leistung in der zweiten Halbzeit"

Beim Sieg gegen Fürth hatte Köln zwar "einen schwierigen Start", wie Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri später sagte - er betonte aber auch: "Es war eine gute Leistung in der zweiten Halbzeit." Die Geradlinigkeit, die Entschlossenheit, die Energie, mit der Baumgarts Team nach dem Seitenwechsel zu Werke ging, all das überforderte Fürth und führte dazu, dass der FC den Rückstand in nur fünf Minuten in eine Führung drehte.

Hinterher lobte Baumgart zwar: "Es ist wichtig, dass du dich in schwierigen Phasen reinarbeitest." Allzu überschwänglich wollte er allerdings nicht werden. "Wir wissen, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben", sagte Kölns Coach. Was er nicht sagte: Der Weg, der hinter ihm und seiner Mannschaft liegt, lässt vermuten, dass da noch so einiges zu erwarten ist vom FC.