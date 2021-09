Lange Zwangspause für Kownacki

Nach dem 1:1 gegen Jahn Regensburg muss Fortuna Düsseldorf mehrere Monate auf Dawid Kownacki verzichten.

Der Stürmer der Rheinländer verletzte sich bereits im Vorfeld des Unentschiedens gegen die Oberpfälzer. Im Abschlusstraining zog sich der 24-jährige Pole einen Außenbandriss im rechten Knie zu.

Kownacki wird nun operiert und steht der Mannschaft von Trainer Christian Preußer damit längere Zeit nicht zur Verfügung.

Unter Preußer nur ein Joker

Kownacki kam im Winter 2019 auf Leihbasis von Sampdoria Genua zum damaligen Bundesligisten vom Rhein. Im September desselben Jahres verpflichteten die Düsseldorfer den polnischen Nationalspieler für rund sieben Millionen Euro und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2023 aus.

Bisher absolvierte Kownacki 65 Pflichtspiele für die Fortunen (zwölf Treffer). In der bisherigen Spielzeit lief es noch nicht besonders rund - viermal wurde er eingewechselt, einmal stand er in der Startelf - beim 0:2 in Nürnberg am 3. Spieltag (kicker-Note 5).