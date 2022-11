Lange Winterpause ist für Svensson "eine Herausforderung"

Volle Pulle in die Winterpause heißt das Motto bei Mainz 05. Nach der bevorstehenden englischen Woche lässt Trainer Bo Svensson komplett runterfahren. Wegen der langen Bundesligapause aufgrund der Winter-WM mache alles andere keinen Sinn.

"Wir gehen direkt nach dem letzten Spiel, das am 13. November ist, in den Urlaub bis zum 30. November. Wie motiviert wäre man zu trainieren, wenn die nächste Aufgabe mit einem gewissen Reiz viele Wochen weit weg ist?", sinniert Svensson. Zwischen dem Nachbarschaftsduell gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag in einer Woche und dem ersten Pflichtspiel am 21. Januar 2023 beim VfB Stuttgart liegen sage und schreibe 69 Tage.

"Es ist eine Herausforderung für uns alle, diese Zeit vernünftig zu überbrücken. Wir haben uns lange darüber unterhalten, was ist am besten für die Motivation oder für die körperliche Verfassung in Hinblick auf die Spiele, die im Januar kommen. Das ist jetzt die beste Variante, nachdem wir alle Infos zusammengetragen haben", betont der 05-Trainer.

Das Team reist nach Spanien

Der FSV wird gleich zwei Wintertrainingslager in Spanien beziehen. Vom 5. bis 12. Dezember geht es auf die Insel Mallorca, trainiert wird im Trainingszentrum Ciutat Esportiva Antonio Asensio von Real Mallorca, zwei noch nicht terminierte Testspiele sind im Gespräch. Vom 4. bis 11. Januar geht es ins andalusische Marbella, wo ebenfalls zweimal gespielt werden soll.

"Im Dezember ein bisschen wegzukommen und ein paar Spiele zu machen, ist eine gute Idee. Wir wollen auch am Team arbeiten. Im Januar gibt es dann ein klassisches Trainingslager. Da wird sehr, sehr wichtig, weil wir nicht wissen, welchen Einfluss die WM auf unsere Nationalspieler haben wird, wie sie aus Katar zurückkommen. Das ist Neuland für uns. Ich bin sich sehr, sehr sicher, dass die Vorbereitung auf die letzten 20 Saisonspiele sehr, sehr wichtig wird", so Svensson.

Gibt es eine Mainzer Überraschung?

Für die meisten im Kader von Mainz 05 bedeuten die bevorstehenden Spiele gegen Wolfsburg (H), Schalke (A) und Frankfurt (H) den Abschluss des Kalenderjahres 2022. Sichere Kandidaten für WM-Tickets sind Silvan Widmer (Schweiz) und Jae-Sung Lee (Südkorea), berechtigte Hoffnungen kann sich außerdem Aymen Barkok (Marokko) machen. Überraschend käme eine Nominierung für die DFB-Elf bei Anton Stach und Jonathan Burkardt.

Michael Ebert