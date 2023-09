Lange Wartezeit: Top-Einkauf Kwarteng legt los

Beim Saisonstart war er bisher außen vor, nun drängt Moritz-Broni Kwarteng auf seinen ersten Einsatz für den VfL Bochum. Am Donnerstag könnte es soweit sein für den Top-Einkauf des Sommers.

In der 2. Liga stand der gebürtige Stuttgarter beim 1. FC Magdeburg für spektakuläre Szenen in der Offensive, feierte ein Tor auch mal ganz locker mit einem Salto rückwärts. Auf seine ersten Kostproben beim VfL mussten die Bochumer Fans bisher allerdings warten.

Nun aber dürfte die Bochum-Premiere des vielseitigen Offensivmannes anstehen. Am Donnerstag bestreitet der VfL ein Testspiel gegen den VV St. Truiden, Zehnter der belgischen Top-Liga. Womöglich mit Kwarteng.

Dass der 25-Jährige nach einer starken Saison in Magdeburg auch die Qualität mitbringt, sich in der Bundesliga auf Dauer durchzusetzen, davon sind die Bochumer Verantwortlichen offensichtlich überzeugt, denn sie legten immerhin eine Million Euro als Ablösesumme auf den Tisch des Hauses.

In Magdeburg spielte Kwarteng mitunter offenbar auch, obwohl er nicht ganz fit war, um zu helfen, den Klassenerhalt zu sichern. Bei den letzten beiden Saisonspielen war der Offensivmann außen vor, da war der Klassenerhalt allerdings auch gesichert.

Kwarteng auf den Flügeln keine Option in Bochum

In Bochum hatten sie sich bereits darauf eingestellt, dass sich Kwarteng zu Beginn in unzureichender körperlicher Verfassung präsentieren würde. An Training war zunächst nicht zu denken, auch im Trainingslager in Südtirol blieb Kwarteng außen vor. Probleme im Adduktoren-Bereich und am Schambein machten ihm zu schaffen, entsprechend vorsichtig wurde er in Bochum aufgebaut, ist aber schon seit geraumer Zeit im Mannschafts-Training dabei.

Nun also dürfte es soweit sein, wobei noch nicht ganz klar ist, auf welcher Position Trainer Thomas Letsch den Neuzugang einzusetzen gedenkt. In Magdeburg wurde Kwarteng, der in der Jugend hauptsächlich für den VfB Stuttgart spielte, mitunter auch auf dem Flügel eingesetzt. Das wird allerdings in Bochum keine Option sein, weil Letsch da in der Regel auf schnellere Spieler setzt.

Womöglich also kommt Kwarteng auf der Acht oder als Zehner zum Zuge, doch gerade im Mittelfeld-Zentrum hat Letsch zuletzt eine überzeugende Besetzung gefunden mit Kapitän Anthony Losilla sowie Ideengeber Kevin Stöger und dem laufstarken Matus Bero.

Kwarteng allerdings dürfte eine neue Qualität einbringen, mit seiner individuellen Stärke, doch natürlich wird es noch ein wenig dauern, bis sich der Top-Einkauf in idealer körperlicher Verfassung präsentieren kann.

Förster will sich empfehlen - Weiter Warten auf Paciencia

Für eine Position im zentralen Mittelfeld kommt schließlich auch Philipp Förster infrage, der sich in der aktuellen Runde ebenfalls noch nicht präsentieren konnte. Wegen latenter Beschwerden an der Achillessehne verpasste der Linksfüßer große Teile der Vorbereitung; zuletzt erlitt er im Training auch noch einen Fingerbruch. Nun wartet auch Förster darauf, sich endlich wieder auf dem Rasen zu empfehlen. Womöglich kommt auch er am Donnerstag im Testspiel zum Zuge.

Warten muss allerdings noch Goncalo Paciencia, den der VfL kurz vor Toreschluss für ein Jahr vom spanischen Erstligisten Celta Vigo auslieh. Der Stürmer pausierte zuletzt wegen Wadenproblemen, für ihn kommt ein Einsatz noch zu früh.