Lange verstärkt Meppens Defensive

Felix Lange wird in der kommenden Saison für den SV Meppen auflaufen. Der 20-Jährige kommt vom VfL Wolfsburg und war in der vergangenen Rückrunde an den SV Rödinghausen (Regionalliga West) ausgeliehen. "Felix bringt alle Facetten mit, die ein moderner Innenverteidiger braucht. Wir freuen uns, ihn hier beim SV Meppen begrüßen zu können", sagt Meppens Sportlicher Leiter David Vrzogic.