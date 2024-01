"Lange und zähe Verhandlungen": Der Bremer SV holt Goguadze zurück

Nikky Goguadze spielt wieder für den Bremer SV. Nach einem halben Jahr beim TSV Havelse kehrt der BSV-Toptorschütze der vergangenen Regionalliga-Saison zurück an den Panzenberg.

Neun Tore erzielte Nikky Goguadze in der Saison 22/23 für den Bremer SV - Tore, die dem damaligen Aufsteiger am Ende entscheidend halfen, die Klasse zu halten. Im Sommer nun wagte der 25-Jährige, der die niederländische wie auch die georgische Staatsbürgerschaft besitzt, den Sprung zum TSV Havelse, wo er seine Torgefahr aber nicht auf den Rasen bekam: In neun Einsätzen blieb er ohne eigenen Treffer.

Nun folgt nach nur einem halben Jahr die Rolle ruckwärts für den Angreifer: "Hinter uns liegen lange und zähe Verhandlungen, wir sind jetzt aber sehr froh, dass Nikky bei uns unterschrieben hat", verkündet der Sportliche Leiter der Bremer, Ralf Voigt, ohne dabei genauere Modalitäten zu nennen. "Wenn Nikky die Leistungen aus der letzten Saison wieder abrufen kann, dann wird sich der Deal für alle Seiten lohnen", glaubt er.

Schritt für Schritt

"Ich habe mich für die Rückkehr zum Bremer SV entschieden, weil ich den Verein gut kenne und ich gute Gespräche mit Sebastian Kmiec und Ralf Voigt hatte", wird Goguadze selbst in der Vereinsmeldung zitiert, "die großen Bemühungen des BSV um mich haben mich beeindruckt und die Entscheidung noch leichter gemacht." Schritt für Schritt wolle man nun gemeinsam nach vorne schauen.

Denn für die Bremer aus dem Westen der Stadt geht es auch in dieser Saison wieder um den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord. Mit Rang 13 überwintert der BSV, der am 3. März mit dem Heimspiel gegen den SV Meppen zurück in die Saison startet, knapp über dem Strich.