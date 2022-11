Lange Nachspielzeiten bei der WM: Ein geplantes Novum

In den bisherigen WM-Spielen wurden bereits reichlich Minuten nachgespielt. Schiedsrichter-Chef Pierluigi Collina hält so etwas für gerechtfertigt - und erklärt, wieso.

Insgesamt zwölf Minuten beim Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador (0:2), satte 27 beim 6:2-Kantersieg Englands über den Iran. In den ersten Spielen der WM 2022 wurde reichlich nachgespielt.

Zwischenfälle sollen sorgfältig nachgespielt werden

Darauf werden sich die Zuschauer wohl weiterhin einstellen müssen. FIFA-Schiedsrichter-Chef Pierluigi Collina hält lange Nachspielzeiten für die neue Norm, das erklärte der Italiener bereits vor dem Turnier. Die Nachspielzeit solle "sehr sorgfältig" überlegt und anschließend angegeben werden. "Wir werden versuchen, die Zeit auszugleichen, die durch Zwischenfälle verloren geht."

Beim Spiel zwischen England und dem Iran gab es dafür zumindest in Hälfte eins gute Gründe, der iranische Keeper Alireza Beiranvand musste lange behandelt und letztlich wegen einer Kopfverletzung ausgewechselt werden. Wie schon im Eröffnungsspiel hat sich zudem der VAR eingeschaltet, die angezeigten Minuten mussten gar ausgedehnt werden. Die offiziell zehn Minuten Nachspielzeit beim England-Spiel zum Schluss sowie beide Durchgänge beim Erfolg Ecuadors waren dabei betroffen.

"Nur 42 oder 43 Minuten aktives Spiel nicht akzeptabel"

Collinas Worte - beziehungsweise die Tatsache, dass "sechs, sieben, acht, neun Minuten Nachspielzeit" aufgrund von "Torjubel, Auswechslungen, Verletzungen oder Platzverweisen" nicht verloren gehen sollen - wurden bis dato also eingehalten, ja gar übertroffen. Fakt ist: Die FIFA will nicht, "dass es in einer Hälfte nur 42 oder 43 Minuten aktives Spiel gibt, das ist nicht akzeptabel."