Lange Behandlung im Training: St. Pauli bangt um Säule Smith

Der Mittwoch sollte eigentlich ein Festtag für Fabian Hürzeler werden und war vollgepackt mit Terminen. Nach der Pressekonferenz am frühen Morgen war Training angesetzt, danach für den Trainer die Reise nach Düsseldorf zur Ehrung zum frischgekürten Fußballlehrer. Doch um die Mittagszeit hielt der Tag einen Rückschlag für den Coach bereit: St. Pauli bangt um Eric Smith.

Eric Smith droht am Samstag gegen Heidenheim auszufallen. IMAGO/Hübner

Schon am Dienstag war Abwehrchef Smith beim Training an der Kollaustraße kürzergetreten, Hürzeler aber hatte während der morgendlichen Pressekonferenz weitgehend Entwarnung gegeben: "Bei Eric scheint alles gut zu sein, gestern nach dem Training war er ganz positiv. Auch aus der ärztlichen Abteilung gab es keine negative Rückmeldung." Einem Einsatz am Samstagabend im Topspiel beim Tabellenzweiten Heidenheim (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) schien nichts im Wege zu stehen.

Während des darauffolgenden Trainings indes änderte sich die Gemütslage bei Spieler und Trainer grundlegend. Der Schwede musste sich von den Physiotherapeuten zunächst minutenlang behandeln lassen, ging dann vorzeitig in die Kabine. Grund sind Probleme am Hüftbeuger. Am Donnerstag soll die medizinische Abteilung nun final entscheiden, wie es mit der Behandlung weitergeht. Noch liegt keine abschließende Diagnose über die Schwere der Verletzung vor.

Klar ist: Ein Ausfall von Smith wäre ein schwerer Schlag für St. Pauli. Und eine akute Bedrohung für die Erfolgsserie. Der 26-Jährige ist mit seinem Spielverständnis ein absoluter Fixpunkt in der Dreierkette und dem auf Ballbesitz und Kurpassstafetten ausgerichteten System von Hürzeler. Zweimal musste der neue Trainer während seiner Erfolgsserie seit dem Jahresbeginn auf den Blondschopf verzichten. In Nürnberg (1:0) hatte Jakov Medic zentral für ihn verteidigt, in Magdeburg (2:1) Defensivallrounder Betim Fazliji.

Zumindest kurzfristig also ließ sich die Lücke jeweils einigermaßen schließen - ein dauerhafter Ausfall aber könnte beinahe gleichbedeutend mit dem Aus im Aufstiegsrennen sein. In dieses hatte der Kiez-Klub nach der historischen Siegesserie und dem Sprung auf Platz vier durch das 1:0 gegen Jahn Regensburg am vergangenen Samstag gerade erst so richtig eingegriffen.