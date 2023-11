Lang trifft und wird ausgeknockt: 1860 verschärft Saarbrückens Krise

3. Liga - Highlights by MagentaSport 11.11.2023

5:47Im Pokal hui, in der Liga pfui - so lässt sich die Lage beim 1. FC Saarbrücken zusammenfassen. Gegen 1860 München setzte es eine späte Heimpleite, Löwen-Siegtorschütze Niklas Lang sorgte mit einem Zusammenprall in der Schlussminute für einen Schockmoment.