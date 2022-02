Lang lebe der König: Die beliebtesten eSport-Spiele im Jahr 2021

Die Analyse-Seite Esports Charts hat die Daten aus dem Jahr 2021 ausgewertet und eine Rangliste der meistgeschauten eSport-Spiele des vergangenen Jahrs aufgestellt. Welche Spiele waren dabei am beliebtesten?

Fans in Arenen waren auch in 2021 noch selten zu sehen. Dafür schalteten umso mehr Leute in Livestreams ein. LOL Esport

Auch das Jahr 2021 war von der Corona-Pandemie geprägt. Dementsprechend waren eSport-Live-Events mit Zuschauern weiterhin keine Selbstverständlichkeit und viele Turniere fanden ausschließlich Online statt. Diese konnten aber wieder Millionen von Menschen vor den Bildschirmen fesseln.

Die Statistik-Analysten von Esports Charts haben Livestreams von über 100 eSport-Disziplinen ausgewertet und eine Rangliste aufgestellt. Welche Spiele konnten im vergangenen Jahr die größte durchschnittliche Betrachtungszeit und die höchsten Zuschauerspitzen erreichen?

League of Legends bleibt der Branchenprimus

Auch im vergangenen Jahr war League of Legends das meistgeschaute eSport-Spiel. 664 Millionen Stunden und über vier Millionen gleichzeitige Zuschauer bei den Worlds sind wieder beeindruckende Zahlen.

League of Legends ist damit erneut der König des eSports. Die Beliebtheit des Titels wächst kontinuierlich: Laut Esports Charts konnte das MOBA von Riot Games in den Zuschauerzahlen einen Anstieg von 13 Prozent verbuchen. Ein Ende dieses Wachstums ist nicht in Sicht.

Schon jetzt übertrumpft League of Legends seine Konkurrenz. Auf dem zweiten Platz der Rangliste ist die neueste Inkarnation eines eSport-Urvaters, Counter-Strike: Global Offensive. Zwischen dem kompetitiven Shooter und dem Branchenprimus LoL ist jedoch eine deutliche Kluft: CSGO hat ca. 411 Millionen geschaute Stunden auf der Uhr, die Zuschauerspitze liegt bei 2,7 Millionen.

Mobile-Gaming etabliert sich im eSport

Eine gewisse Überraschung ist, dass gleich zwei Smartphone-Titel in der Top-Liste vertreten sind. Den Anfang macht PUBG Mobile auf Platz fünf - mit über 216 Millionen Stunden und einer Zuschauerspitze von 3,8 Millionen. Auf Platz drei wiederum befindet sich das MOBA Mobile Legends - mit 387 Millionen Stunden und knapp 3,2 Millionen gleichzeitigen Zuschauern.

Letzteres steht damit sogar über einem Klassiker wie Dota 2, was mit ca. 348 Millionen Stunden und einer Spitze von 2,7 Millionen auf Platz vier landet. Ein Spiel wie Valorant, was aktuell im Aufschwung ist, schafft es sogar lediglich auf Platz sechs, hinter den genannten Handy-Spielen.

So betont Esports Charts die große Beliebtheit dieser Titel in Regionen wie Südostasien und Lateinamerika. Der Erfolg sei vor allem auf die große Anzahl an regionalen Turnieren zurückzuführen. Events dieser Art "ziehen in vielen Ländern Südostasiens und Lateinamerikas regelmäßig Hunderttausende von Zuschauern an".

Zwar macht Mobile-Gaming einen großen Teil der Spielebranche aus, doch in Europa ist der Marktanteil immer noch relativ gering. Anderenorts gehören Spiele wie PUBG Mobile und Mobile Legends mittlerweile aber zur Spitze des Mediums.

