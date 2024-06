Lang bleibt Rostock erhalten

In der abgelaufenen Spielzeit sammelte Jannis Lang im Trikot von Hansa Rostock seine ersten Zweitliga-Minuten: Der Abwehrspieler kam für den Absteiger in acht Ligaspielen zum Einsatz. Nun tritt er mit der Kogge den Gang in die 3. Liga an. Der 21-Jährige verlängerte seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag. Zur Laufzeit machten die Hanseaten keine Angabe.