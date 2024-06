Lanfer bleibt in der Regionalliga

Erik Lanfer trägt künftig das Trikot des FC Gütersloh. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Absteiger Rot Weiss Ahlen zum ehemaligen Ligarivalen. Lanfer wurde in der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildet und bestritt in seiner ersten Regionalliga-Saison 24 Meisterschaftsspiele für Ahlen. Die Gütersloher hat er vor allem in den direkten Duellen von sich überzeugt: "Nach dem Spiel gegen uns haben wir uns noch zwei weitere Sachen angeguckt und da hat sich der Eindruck bestätigt. Er ist ein sehr guter Fußballer und läuferisch stark, muss aber im physischen Bereich noch kräftiger werden“, so Trainer Julian Hesse. "Wir sind absolut überzeugt, dass er sich in den nächsten Jahren zu einem super Regionalliga-Spieler entwickeln kann."