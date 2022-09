Landwirt Wollitz sät und will am Saisonende ernten

Der FC Energie Cottbus kommt nach durchwachsenem Start immer besser in den Flow. Nach dem verdienten 3:1-Heimsieg gegen den Chemnitzer FC nahm Trainer Claus-Dieter Wollitz eine Anleihe aus der Landwirtschaft.

"Ich bin ein Landwirt, der jetzt den Mais sät. Und ich hoffe, dass ich am 34. Spieltag die Maiskolben verkaufen kann." Die Botschaft dahinter: Energie Cottbus hat die Tabellenspitze trotz des durchwachsenen Saisonstarts weiter fest im Blick. Der Dreier gegen den Chemnitzer FC war allerdings erst der dritte Sieg im sechsten Saisonspiel. Dabei wurde zuletzt vor allem über die Taktik der Lausitzer diskutiert. Sie hatten zwar in allen Partien ausnahmslos viel Ballbesitz, aber eben auch Probleme mit der Durchschlagskraft in der Offensive. Gegen Chemnitz zeigte die Mannschaft ein anderes Gesicht und auch eine neue taktische Variante. Nicht zuletzt wegen der zwei frühen Tore durch Arnel Kujovic (2.) und Tobias Hasse (17.) konnte man sich diesmal den Luxus leisten, etwas abwartender zu agieren.

Verteidiger Tobias Eisenhuth machte außerdem noch einen weiteren Unterschied aus: "Mit dem Spiel haben wir gezeigt, dass wir nicht nur Fußball spielen können. Wir können auch intensiv spielen, Zweikämpfe gewinnen. Dabei müssen wir intensive Laufwege haben und uns in jedes Spiel reinbeißen."

Getrübt wurde der Jubel über den Sieg allerdings durch neue Verletzungssorgen. Mit dem am Knie verletzten Tim Heike muss eine wichtige Alternative für die Offensive weiter pausieren. Kurios: Nach den aktuell vorliegenden Untersuchungsergebnissen ist die Ursache ein schwerer Verkehrsunfall im vergangenen Jahr. Dabei habe Heike ein Trauma am Kopf erlitten, das nun offenbar auch in anderen Körperregionen für Probleme sorgt.